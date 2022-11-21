В России начались продажи Mitsubishi Outlander четвертого поколения

Российские автодилеры продолжают ввозить новые автомобили иностранных брендов по параллельному импорту. В Москве появились Mitsubishi Outlander, привезенные из ОАЭ, сообщает 21 ноября «Российская газета».

Кроссовер японской сборки с полным пакетом документов для постановки на учет в России обойдется в 3 850 000 рублей.

Полноприводная машина оснащена бензиновым двигателем мощностью 181 л.с. объемом 2,5 л, который работает в паре с вариатором. Семиместный автомобиль укомплектован раздельным климат-контролем, панорамной крышей, мультимедиасистемой с тачскрином, которая поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.

Традиционно для новых автомашин из ОАЭ новое поколение Outlander лишено комфортных «зимних» опций.

Официально до российского рынка Outlander четвертого поколения так и не добрался. В РФ у дилеров еще есть нераспроданные версии прошлой генерации. Полноприводная машина с двухлитровым мотором мощностью 146 л.с. и вариатором стоит минимум 3 289 000 рублей. Стоимость семиместного Outlander с аналогичным силовым агрегатом начинается от 3 549 000 рублей.

17 ноября по параллельному импорту в РФ ввезли недорогой седан Mitsubishi Attrage. Модель Attrage создана для рынков стран Юго-Восточной Азии и впервые представлена в России. Двигатель у ввезенных автомобилей только один — атмосферный бензиновый мотор объемом 1,2 л мощностью 80 л.с., который работает с вариатором. Продавец, представляя машину, указал, что в смешанном цикле автомобиль потребляет не более 5 л на 100 км пути. Стоимость машины варьируется от 1 650 000 до 1 720 000 рублей.