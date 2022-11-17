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В Россию привезли компактный седан Mitsubishi Attrage

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Фото: Mitsubishi
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В России стали предлагать недорогой седан Mitsubishi Attrage, автомобиль ввозят в РФ по параллельному импорту. Об этом 17 ноября сообщил портал «Авто ру».

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Модель Attrage создана для рынков стран Юго-Восточной Азии и впервые представлена в России. Двигатель у ввезенных автомобилей только один — атмосферный бензиновый мотор объемом 1,2 л мощностью 80 л.с., который работает с вариатором.

Продавец, представляя машину, указал, что в смешанном цикле автомобиль потребляет не более 5 л на 100 км пути.

Компактный седан, его длина составляет 4245 мм, неплохо оснащен. У машины в исполнении Invite есть шесть подушек безопасности, светодиодные фары, кондиционер, климат-контроль, камера заднего вида и мультимедийная система с 7-дюймовым экраном. Стоимость японского седана у разных продавцов варьируется от 1 650 000 до 1 720 000 рублей.

2 ноября на российском рынке дилеры стали предлагать кроссовер Mitsubishi Xpander I, который сделан в Индонезии. Машина доступна в единственной комплектации с полуторалитровым бензиновым двигателем мощностью 105 л.с. и четырехступенчатой автоматической коробкой. Салон кроссовера тканевый. Поставки автомобилей осуществляются благодаря параллельному импорту. Цена авто в России составляет 2,24 млн рублей.

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