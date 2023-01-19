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ФРГ отказалась спонсировать участников шахматных турниров с россиянами
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ФРГ отказалась спонсировать участников шахматных турниров с россиянами

Spiegel: власти Германии лишат шахматистов субсидий из-за матчей с россиянами
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Фото: Global Look Press/City News Moskva
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Германия не будет предоставлять финансирование гроссмейстерам для участия в шахматных турнирах, где заявлены представители РФ. Об этом сообщило издание Der Spiegel.

«Я в выгодном положении — не защищаю титул, а за него борюсь»
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий — о подготовке к поединку за шахматную корону, отказе от участия в нем Магнуса Карлсена и дресс-коде на турнирах

Данное условие было прописано в директиве министерства внутренних дел ФРГ. Действие документа распространяется на представителей всех видов спорта.

На сегодняшний день ведомство не выделяет субсидии для поездок в Россию и Белоруссию, участие в соревнованиях на территории этих государств также не поощряется. Наконец, государство не будет оплачивать выступление на мероприятиях, к которым допущены российские и белорусские спортсмены (в том числе под нейтральным флагом).

В связи с новыми правилами немецким гроссмейстерам придется отказаться от многих турниров Всемирной шахматной федерации (FIDE), которая позволяет россиянам и белорусам соревноваться в нейтральном статусе. Шахматисты имеют право самостоятельно покрывать расходы, однако это может негативно сказаться на их материальном благополучии.

Ранее, 18 января, в пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU) сообщили, что в сезоне-2023/24 Россия не примет этап Гран-при по фигурному катанию.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины. 5 декабря МОК оставил в силе санкции и защитные меры против российских и белорусских спортсменов.

Давление на российских спортсменов усилилось после того, как 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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