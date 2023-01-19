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В Химках после реконструкции начал работать Центр онкологической помощи

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В подмосковных Химках после глобальной реконструкции пациентов начал принимать Центр онкологической помощи. Учреждение рассчитано на прием порядка 170 пациентов в день.

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Достичь указанных показателей удалось благодаря новому оборудованию. Как отмечает телеканал «360» в среду, 18 января, в отремонтированном здании медучреждения есть гастроскопия, колоноскопия, УЗИ, КТ и кабинеты забора крови. Это помогает специалистам быстрее ставить диагноз.

Старшая медсестра центра амбулаторно-онкологической помощи Химкинской областной больницы Ирина Тальянова уточнила, что каждый день специалисты центра принимают до 150 пациентов и около 20 обслуживаются в дневном стационаре.

В штате шесть онкологов, в дневном стационаре два химиотерапевта и медсестры.

12 января сообщалось, что в Москве завершили реконструкцию 75 поликлиник, еще 125 будут реконструированы.

10 января в мэрии Москвы сообщили, что детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену появится в московском районе Некрасовка. Учреждение разместится на юго-востоке города вблизи Зенинского шоссе. Площадь поликлиники составит порядка 13 тыс. кв. м.

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