В Москве реконструировали 75 городских поликлиник

В Москве завершили реконструкцию 75 поликлиник, еще 125 будут реконструированы. Об этом в четверг, 12 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе открытия после реконструкции здания филиала №3 городской поликлиники №2 в Нагорном районе на Ялтинской улице.

Площадь четырехэтажного медучреждения составляет около 4 тыс. кв. м. Оно рассчитано на 602 посещения в смену, пишет «Москва 24». В поликлинике работают 62 человека, пациентов принимают терапевты, оториноларинголог, офтальмолог, хирург, уролог, невролог, кардиолог, эндокринолог.

Комплексная реконструкция поликлиники была начата в декабре 2021 года и завершена в декабре 2022 года. Она позволила выделить помещения для отделения медицинской профилактики и дневного стационара. Также учреждение оснастили новейшим медицинским оборудованием.

По словам мэра, всего в реконструированных 75 поликлиниках обслуживаются 2,5 млн человек, отмечает сайт kp.ru.

Собянин напомнил, что программа капитального ремонта московских поликлиник была увеличена со 100 до 200 учреждений, отмечает RT. Практически реконструированы будут все старые поликлиники, работы планируется завершить до конца 2023 года, пишет НСН.

Чиновник отметил, что работы по модернизации ведутся и в действующих поликлиниках: там производится замена оборудования, внедрение новых стандартов, отмечает сайт aif.ru.

Также реконструкция завершилась еще в пяти поликлиниках: филиале №2 ГП №22 в Академическом районе, филиале №3 КДЦ №6 в районе Восточное Дегунино, филиале №1 ГП №115 в районе Щукино, филиале №1 ГП №6 в Савеловском районе и филиале №2 ДГП №52 в районе Измайлово, отмечает агентство городских новостей «Москва».

11 января в столичной мэрии рассказали, что в детских поликлиниках Москвы провели капитальный ремонт 17 бассейнов с соблюдением современных стандартов. Так, лечебные водные процедуры стали доступны маленьким пациентам из разных районов города. Все бассейны оборудовали специальной зоной для занятий с грудными детьми, а также оснастили их системой подогрева, которая поддерживает температуру воды на уровне 30 градусов, отмечает телеканал «360».

10 января в мэрии Москвы сообщили, что детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену появится в московском районе Некрасовка. Учреждение разместится на юго-востоке города вблизи Зенинского шоссе. Площадь поликлиники составит порядка 13 тыс. кв. м.