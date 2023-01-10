В Некрасовке появится новая поликлиника для детей и взрослых

Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену появится в московском районе Некрасовка. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщается на сайте столичной мэрии.

Как рассказал глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, учреждение разместится на юго-востоке города вблизи Зенинского шоссе. Площадь поликлиники составит порядка 13 тыс. кв. м, пишет RT. Для этого застройщику предоставят 0,5 га земли без проведения торгов, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Решение предоставить застройщику земельный участок приняла градостроительно-земельная комиссия Москвы в рамках реализации соответствующего инвестиционного проекта, пишет «Москва 24».

С 2011 года в Москве построили 120 городских, федеральных и частных объектов здравоохранения, в том числе 59 поликлиник, напоминает РИАМО.

Ранее, 9 января, новая поликлиника начала принимать пациентов в подмосковной Коломне. Она предназначена для обслуживания более 26 тыс. взрослых и детей микрорайона и соседних территорий, отмечает телеканал «360».

В декабре глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что в 2023 году в столице планируется ввести в строй свыше 20 объектов здравоохранения. В частности, будут сданы для эксплуатации более 10 поликлиник в разных районах города, а также лучевой корпус больницы с родильным домом в Коммунарке, пишет НСН.