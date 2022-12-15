Свыше 20 заведений здравоохранения сдадут в Москве в 2023 году

В 2023 году в Москве сдадут в эксплуатацию более 20 объектов здравоохранения. Об этом в среду, 14 декабря, заявил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Речь идет о трех стационарных комплексах скорой помощи на базе городских больниц, инфекционном лечебно-диагностическом комплексе на территории Инфекционной клинической больницы №1 департамента здравоохранения Москвы, подстанции скорой медицинской помощи в Щербинке Новомосковского административного округа, отмечает телеканал «360».

Также, по словам Загрутднинова, в следующем году в эксплуатацию сдадут более 10 поликлиник в разных столичных районах, отмечает RT. Кроме того, будет построен лучевой корпус больницы с родильным домом в Коммунарке, пишет НСН.

Загрутдинов также рассказал, что начато строительство еще четырех медицинских объектов: детско-взрослой поликлиники на 750 посещений в смену в Некрасовке, детской поликлиники в Зеленограде, стоматологии на Новогиреевской улице и подстанции скорой помощи на Пролетарском проспекте.

Помимо этого, на территории Сколково в 2023 году основные строительно-монтажные работы будут вестись в рамках проекта центра хронических заболеваний, биотехнологической лаборатории, а также апарт-отеля, пишет «Москва 24».

12 декабря в пресс-службе департамента строительства Москвы сообщили, что к 2025 году в районе Крюково в Зеленограде введут в эксплуатацию четырехэтажную детскую поликлинику, рассчитанную на 320 посещений в смену. Как отмечает агентство городских новостей «Москва», здание будет с подземным техническим этажом, ориентировочная площадь медицинского учреждения составит порядка 5 тыс. кв. м. Строительство будет осуществляться по новому стандарту московских поликлиник.

1 декабря заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в Москве в настоящее время ведется строительство 18 новых детских и взрослых поликлиник. По ее словам, каждая поликлиника строится по индивидуальному проекту с учетом требований нового московского стандарта. Общая площадь учреждений составит порядка 170 тыс. кв. м.