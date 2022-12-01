В Москве построят 18 новых поликлиник

В Москве в настоящее время ведется строительство 18 новых детских и взрослых поликлиник. Об этом в четверг, 1 декабря, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, каждая поликлиника строится по индивидуальному проекту с учетом требований нового московского стандарта, пишет «Москва 24». Общая площадь учреждений составит порядка 170 тыс. кв. м. Уточняется, что здания будут многофункциональными.

Ракова отметила, что одним из самых крупных проектов станет семиэтажная поликлиника на Дмитровском шоссе, общая площадь здания которой превысит 15 тыс. кв. м. В фойе учреждения разместят комфортную мебель, а в медицинских кабинетах — современное оборудование.

В соответствии с новым столичным стандартом наиболее посещаемые кабинеты в новых поликлиниках будут расположены на нижних этажах здания, менее посещаемые и административные — на верхних, пишет НСН. Также в учреждениях оборудуют уютные зоны ожидания с телевизорами, удобными диванами и пурифайерами для подачи питьевой воды. Также в детских и детско-взрослых поликлиниках обустроят игровые зоны для малышей.

Ранее, 1 декабря, оформление полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) в России полностью перешло в электронный формат. Теперь россиянам не придется носить с собой бумажную копию документа, отмечает телеканал «Звезда». При этом ранее оформленные полисы ОМС на материальных носителях продолжат действовать и не требуют замены. Автоматическое создание полиса ОМС распространяется и на новорожденных.

30 ноября новую детскую поликлинику поставили на кадастровый учет в Южном Медведково. Она стала пятым медицинским учреждением для детей разных возрастов, поставленным на кадастровый учет с начала года. Как отмечает агентство городских новостей «Москва», поликлиника отвечает всем нуждам маломобильных групп населения. Там предусмотрены пандусы, три лифта, понятная система навигации. Кроме того, оборудованы зоны для комфортного ожидания, кабинеты оснащены современным и высокотехнологичным оборудованием.

7 сентября в правительстве Подмосковья сообщили, что за прошедшее лето в регионе ввели в эксплуатацию более 1,3 тыс. единиц медицинского оборудования в рамках работы по оснащению медтехникой больниц, поликлиник и амбулаторий. Всего с начала 2022 года в подмосковных медучреждениях ввели в эксплуатацию свыше 1,8 тыс. единиц оборудования.