Посла РФ вызвали в МИД Канады после слов Лаврова о коалиции США

Посол России в Канаде Олег Степанов сообщил журналистам в среду, 18 января, что его вызвали в МИД страны.

Дипломат рассказал, что в канадском внешнеполитическом ведомстве не уточнили тему предстоящего разговора.

Между тем, как заявила глава канадского внешнеполитического ведомства Мелани Жоли на совместной пресс-конференции с британским коллегой Джеймсом Клеверли по итогам переговоров в Торонто, МИД Канады принял решение о вызове посла из России после заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова об антироссийских действиях со стороны США и их союзников.

«Сегодня мои коллеги вызывают посла России в Канаде, чтобы <...> лично осудить антисемитские комментарии российского министра Сергея Лаврова», — сказала Жоли.

Она добавила, что Степанову будет выражено недовольство по поводу действий российских сил в ходе военной спецоперации на Украине.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступал на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году ранее в этот день. В частности, Лавров заявил, что США объединяют европейские страны против России, чтобы окончательно решить «русский вопрос». Лавров сравнил действия Вашингтона по созданию коалиции против Москвы с действиями французского императора Наполеона Бонапарта, воевавшего против Российской империи, и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, противостоявшего СССР.

До этого, 9 декабря, сообщалось, что посол Канады в Москве Элисон Леклер была вызвана в МИД России. Отмечалось, что это связанно с безосновательными вызовами в канадский МИД посола РФ в Оттаве Олега Степанова.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявляли, что официальные власти Канады нагнетают атмосферу русофобии, устраивая подобные демарши с вызовами российского посла.