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В США заявили о глобальных последствиях для Запада в случае поражения Украины

Директор нацразведки США Хейнс: поражение Украины принесет глобальные последствия
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Фото: REUTERS/Anna Kudriavtseva
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Поражение Украины принесло бы глобальные последствия, в том числе для прочности альянсов Запада, который защищает свои интересы. Об этом 18 января заявила директор национальной разведки США Эврил Хейнс, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе.

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«Это (поражение. — Ред. ) имеет последствия для нас с точки зрения того, чтобы задуматься о прочности наших альянсов, <…> и того, как мы будем урегулировать кризисы в будущем», — добавила Хейнс.

По ее словам, Запад помогает Киеву не только ради Украины, но и ради собственных интересов.

Ранее 18 января президент России Владимир Путин заявил о том, что победа России в конфликте на Украине неизбежна. По его словам, это возможно благодаря единству, сплоченности российского народа, мужеству и героизму бойцов и работе оборонно-промышленного комплекса.

Путин подчеркнул, что победа России обеспечена и у него в этом нет никаких сомнений.

До этого, 13 января, постпред РФ при ООН Василий Небензя указал на готовность России завершить СВО при достижении ее целей переговорным путем. В противном случае, сказал он, задачи будут выполнены военными методами.

Еще в октябре прошлого года российский лидер напомнил о том, что главная цель спецоперации — это помощь Донбассу. Путин подчеркнул, что именно эта задача была первостепенным приоритетом с самого начала СВО.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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