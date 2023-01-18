Правительство не поддержало проект об установлении 31 декабря выходным днем
Правительство России не поддержало законопроект, согласно которому 31 декабря предлагается установить выходным днем. Это следует из отзыва кабмина, опубликованного 18 января в электронной базе ГД.
«Предлагаемое в настоящее время является избыточным», — заключили в правительстве.
О том, что Госдума намерена рассмотреть в первом чтении законопроект фракции ЛДПР «О внесении изменения в ст. 112 Трудового кодекса РФ», сообщалось ранее 21 ноября 2022 года. Известно, что документ внесли в нижнюю палату еще в 2020 году. Как отмечали авторы законопроекта в пояснительной записке, многолетняя практика показывает, что если 31 декабря выпадает на рабочий день, то трудовые функции выполняются не в полном объеме.
В августе правительство России утвердило постановление о переносе выходных дней в 2023 году. Так, новогодние праздники продлятся с 31 декабря по 8 января, майские — с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. Как пояснили в кабмине, в 2022 году 1 и 8 января выпадают на воскресенье, и, поскольку это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая.