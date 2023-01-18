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Правительство не поддержало проект об установлении 31 декабря выходным днем

Правительство России не поддержало законопроект об установлении 31 декабря выходным днем
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Правительство России не поддержало законопроект, согласно которому 31 декабря предлагается установить выходным днем. Это следует из отзыва кабмина, опубликованного 18 января в электронной базе ГД.

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«Предлагаемое в настоящее время является избыточным», — заключили в правительстве.

О том, что Госдума намерена рассмотреть в первом чтении законопроект фракции ЛДПР «О внесении изменения в ст. 112 Трудового кодекса РФ», сообщалось ранее 21 ноября 2022 года. Известно, что документ внесли в нижнюю палату еще в 2020 году. Как отмечали авторы законопроекта в пояснительной записке, многолетняя практика показывает, что если 31 декабря выпадает на рабочий день, то трудовые функции выполняются не в полном объеме.

В августе правительство России утвердило постановление о переносе выходных дней в 2023 году. Так, новогодние праздники продлятся с 31 декабря по 8 января, майские — с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. Как пояснили в кабмине, в 2022 году 1 и 8 января выпадают на воскресенье, и, поскольку это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая.

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