Врач объяснила опасность ношения легкой обуви зимой

Многие жители городов продолжают носить легкую обувь даже в холода. Об опасности ношения обуви не по сезону, а также о температуре, при которой нужно обязательно переходить на зимнюю обувь, «Известиям» рассказала врач общей практики, заместитель главного врача по лечебной работе «Инвитро» Анастасия Жданова 19 января.

«Носить легкую обувь на тонкой низкой подошве не по сезону чревато переохлаждением. Материалы, из которых сделана легкая обувь, способствуют промоканию, что также несет риск для здоровья. Зимнюю обувь на толстой амортизирующей подошве и со специальным протектором необходимо надевать, когда температура окружающей среды стабильно зафиксировалась на уровне +3...+5 градусов. Эти рекомендации распространяются и на детей, и на взрослых», — указала эксперт.

При этом она отдельно отметила вопрос ношения зимой кроссовок. Так, если это не специальные зимние модели, то даже если надеть теплый носок или сменить стельку, это не способствует сохранению тепла.



Кроме того, находиться в помещении в зимней обуви нежелательно, поскольку это приводит к нарушению терморегуляции, повышенному потоотделению и, как следствие, заболеваниям кожи и ногтей стоп.

«При выборе зимней обуви в первую очередь следует обратить внимание на материал, из которого она изготовлена. Предпочтение лучше отдать обуви из натуральных материалов с утепление из натуральных материалов. Обувь из натуральной кожи прочная, хорошо переносит деформации и сохраняет тепло», — рекомендовала Жданова.

Важно также, чтобы толщина подошвы была не менее одного сантиметра. Самый лучший материал — полиуретан, резина или поливинилхлорид, которые не пропускают воду. Лучше, чтобы подошва была с протектором, что улучшает сцепление с поверхностью.

«Если обувь на молнии, она не должна доходить до самого низа и обязательно должна иметь внутренний клапан, что способствует сохранению тепла. Колодка должна хорошо фиксировать голеностоп, чтобы нога не уезжала вперед. Лучше отдать предпочтение моделям без каблука, но если он есть, то должен быть широким, устойчивым и не выше четырех сантиметров», — пояснила врач.

Она также посоветовала выбирать зимнюю обувь на размер больше фактического, чтобы расстояние от края большого пальца стопы до носка было 0,5–1,0 см — так создается дополнительная прослойка воздуха, способствующая хорошей терморегуляции. В тесной обуви нарушается микроциркуляция и ноги быстро замерзнут.

В ноябре врач общей практики, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Елена Горина предупредила, что привычка носить на работе теплую обувь чревата грибковыми заболеваниями. Кроме того, у тех, кто отказывается носить с собой сменку, увеличивается риск респираторных инфекций. Вспотевшие ноги на улице сразу же начинают мерзнуть, что может привести к быстрому переохлаждению всего организма и ослаблению его иммунной защиты перед вирусами и бактериями.