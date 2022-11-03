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Врач назвала опасной привычку носить теплую обувь на работе

Врач Горина: привычка носить на работе теплую обувь чревата грибковыми заболеваниями
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Находиться в помещении целый день или всю смену в теплых сапогах вредно, необходимо переобуваться в сменную пару. Об этом предупредила врач общей практики, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Елена Горина.

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Она подчеркнула, что осенняя и зимняя обувь создана для холодной температурной среды — вне улицы носить ее неудобно и небезопасно для здоровья.

«В помещении в теплой обуви ноги начинают быстро потеть, внутри сапог и ботинок появляется влажная среда, которая максимально благоприятна для развития различных патогенных микроорганизмов. Это увеличивает вероятность возникновения грибковых заболеваний», — предостерегла Горина.

По ее словам, в этих условиях кожа быстро теряет свои защитные функции: для заживления незначительных повреждений в виде потертостей и царапин требуется гораздо больше времени.

Кроме того, у тех, кто отказывается носить с собой сменку, увеличивается риск респираторных инфекций. Вспотевшие ноги на улице сразу же начинают мерзнуть, что может привести к быстрому переохлаждению всего организма и ослаблению его иммунной защиты перед вирусами и бактериями.

При выборе сменной обуви врач рекомендует обратить внимание на модели из натуральных материалов, таких как кожа, нубук, замша или текстиль, — они позволяют ногам «дышать». Обувь из искусственных материалов препятствует естественному теплообмену, в ней усиливается потливость, быстрее появляются мозоли и потертости.

Важно также, чтобы нагрузка на стопу в обуви распределялась равномерно. Для этого подойдут модели на нескользящей подошве с небольшим устойчивым каблуком. Они плотно облегают ногу, но не жмут. Тесная жесткая обувь затруднит кровообращение и будет способствовать образованию «шишек», а заостренный мыс спровоцирует врастание ногтей и деформацию пальцев. Шлепанцы и балетки на плоской подошве тоже не подходят для долгого ношения, поскольку их подошва недостаточно амортизирует удары при ходьбе, это может стать причиной развития плоскостопия, появления болей в стопе и быстрой утомляемости ног.

Правильно подобранная сменная обувь, в идеале в совокупности с индивидуальными ортопедическими стельками, поможет избежать таких проблем и сделать походку легкой, добавила Горина.

В октябре врач-невролог лаборатории «Гемотест» кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская рассказала «Известиям», как снизить негативные реакции организма на изменения погоды. В домашних условиях важно самостоятельно заниматься повышением устойчивости организма: закаляться, придерживаться рационального питания, соблюдать режим труда и отдыха, уделять достаточное внимание физической активности и пребыванию на открытом воздухе.

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