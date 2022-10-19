Врач рассказала о способах адаптации организма к изменениям погоды

Врач-невролог лаборатории «Гемотест» кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская 19 октября рассказала «Известиям», как снизить негативные реакции организма на изменения погоды.

Как пояснила специалист, повышенная метеочувствительность обусловлена нарушением функции вегетативной нервной системы. Именно она обеспечивает адаптацию организма к постоянно меняющимся факторам окружающей среды. В условиях города перепады температур менее выражены, поэтому люди хуже адаптированы к погодным изменениям.

«Обычно смена погоды сопровождается для организма быстрыми изменениями в выработке гормонов, содержании тромбоцитов в крови, свертываемости крови, активности ферментов. Это своеобразная защитная реакция на неблагоприятные условия внешней среды. Однако у людей с хроническими патологиями данная перестройка запаздывает, не происходит или происходит избыточно», — сказала Демьяновская.

Особенно подвержены влиянию погодных условий больные сердечно-сосудистыми заболеваниями, психоэмоциональными расстройствами, бронхолегочными заболеваниями, хроническими воспалительными заболеваниями суставов и позвоночника, отметила врач.

По ее словам, чтобы ослабить влияние погодных условий на организм, в первую очередь нужно стремиться к ремиссии или полному излечению хронических заболеваний.

«В случае неблагоприятного прогноза погоды и для коррекции уже возникших проявлений метеочувствительности применяется экстренная метеопрофилактика. Например, если на улице резко похолодало, эффективна так называемая отвлекающая терапия: горячие ванны для ног, контрастный душ, гимнастика. Перед периодом сильного потепления рекомендуются физические упражнения, при которых происходит активное насыщение организма кислородом: бег, ходьба, гимнастика на открытом воздухе», — добавила Демьяновская.

В домашних условиях важно самостоятельно заниматься повышением устойчивости организма: закаляться, придерживаться рационального питания, соблюдать режим труда и отдыха, уделять достаточное внимание физической активности и пребыванию на открытом воздухе, заключила специалист.

14 октября врач-иммунолог Ирина Ярцева рассказала, как укрепить иммунитет в осеннее время. Специалист рекомендовала соблюдать режим сна, правильно питаться, одеваться в соответствии с погодными условиями и больше времени бывать на свежем воздухе. Также Ярцева посоветовала начинать готовиться ко сну в темное время суток, ложиться спать в 21:00. Она уточнила, что иммунная система восстанавливается во время сна.