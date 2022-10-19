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Врач рассказала о способах адаптации организма к изменениям погоды

Врач Демьяновская рассказала, что делать метеозависимым людям при потеплении или резком похолодании
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Врач-невролог лаборатории «Гемотест» кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская 19 октября рассказала «Известиям», как снизить негативные реакции организма на изменения погоды.

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Как пояснила специалист, повышенная метеочувствительность обусловлена нарушением функции вегетативной нервной системы. Именно она обеспечивает адаптацию организма к постоянно меняющимся факторам окружающей среды. В условиях города перепады температур менее выражены, поэтому люди хуже адаптированы к погодным изменениям.

«Обычно смена погоды сопровождается для организма быстрыми изменениями в выработке гормонов, содержании тромбоцитов в крови, свертываемости крови, активности ферментов. Это своеобразная защитная реакция на неблагоприятные условия внешней среды. Однако у людей с хроническими патологиями данная перестройка запаздывает, не происходит или происходит избыточно», — сказала Демьяновская.

Особенно подвержены влиянию погодных условий больные сердечно-сосудистыми заболеваниями, психоэмоциональными расстройствами, бронхолегочными заболеваниями, хроническими воспалительными заболеваниями суставов и позвоночника, отметила врач.

По ее словам, чтобы ослабить влияние погодных условий на организм, в первую очередь нужно стремиться к ремиссии или полному излечению хронических заболеваний.

«В случае неблагоприятного прогноза погоды и для коррекции уже возникших проявлений метеочувствительности применяется экстренная метеопрофилактика. Например, если на улице резко похолодало, эффективна так называемая отвлекающая терапия: горячие ванны для ног, контрастный душ, гимнастика. Перед периодом сильного потепления рекомендуются физические упражнения, при которых происходит активное насыщение организма кислородом: бег, ходьба, гимнастика на открытом воздухе», — добавила Демьяновская.

В домашних условиях важно самостоятельно заниматься повышением устойчивости организма: закаляться, придерживаться рационального питания, соблюдать режим труда и отдыха, уделять достаточное внимание физической активности и пребыванию на открытом воздухе, заключила специалист.

14 октября врач-иммунолог Ирина Ярцева рассказала, как укрепить иммунитет в осеннее время. Специалист рекомендовала соблюдать режим сна, правильно питаться, одеваться в соответствии с погодными условиями и больше времени бывать на свежем воздухе. Также Ярцева посоветовала начинать готовиться ко сну в темное время суток, ложиться спать в 21:00. Она уточнила, что иммунная система восстанавливается во время сна.

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