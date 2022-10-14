Иммунолог рассказала о способах укрепления иммунитета осенью

Врач-иммунолог Ирина Ярцева рассказала, как укрепить иммунитет в осеннее время.

В беседе с News.ru в пятницу, 14 октября, специалист отметила, что крайне важно для поддержания иммунитета осенью соблюдать режим сна, правильно питаться, одеваться в соответствии с погодными условиями и больше времени бывать на свежем воздуха.

Врач объяснила, что иммунная система человека адаптируется под окружающие изменения.

Ярцева посоветовала начинать готовиться ко сну в темное время суток, ложиться спать в 21:00. Она уточнила, что иммунная система восстанавливается во время сна.

Также специалист посоветовала носить многослойную одежду или термобелье, чтобы не потеть и не переохлаждаться.

Регулярные физические нагрузки способствуют поддержанию эффективности и работоспособности, пишет сайт kp.ru. По словам Ярцевой, важно уметь заботиться о себе и только в этом случае иммунная система ответит взаимностью и будет на страже борьбы с вирусами и инфекциями.

13 октября педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус посоветовал соблюдать режим сна для укрепления иммунитета. По его словам, также необходимо рациональное питание. В частности, продукты должны содержать железо и витамин D. Кроме того, он призвал пройти вакцинацию от гриппа, пишет RT.

10 октября гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков посоветовал людям со слабым иммунитетом чаще бывать на свежем воздуха. Он отметил, что также нужно пройти вакцинацию, одеваться по погоде и закаливаться, сообщает телеканал «360».

В тот же день врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что прививку от гриппа лучше всего делать в октябре или ноябре. Иммунолог объяснил, что иммунитет обычно начинает вырабатываться спустя три недели после вакцинации, а максимальный эффект достигается через полтора-два месяца, пишет НСН. Он добавил, что сезон заболевания заканчивается в России лишь в апреле.

В конце сентября врач-терапевт компании «Инвитро» Иван Ромасов рассказал о том, какие народные методы лечения ОРВИ имеют доказательную базу и действительно могут помочь. В их числе полноценный сон, обильное питье и отдых — они помогают бороться с интоксикацией и восстановить силы. Полезным также является куриный бульон, который содержит необходимые вещества для нормальной работы иммунитета.

В июне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в текущем году заболеваемость гриппом может быть более активной. По ее словам, «грипп немного отдохнул аз последние два года», в 2021 году не фиксировалось высоких показателей. Между тем в следующий сезон грипп может быть более активным, поэтому нужно всем привиться, отмечает телеканал «Звезда».