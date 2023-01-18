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Гальцев рассказал о позитивной реакции жителей Львова на нацистскую форму

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Юморист Юрий Гальцев рассказал 16 января, как жители Львова положительно отреагировали на ношение немецкой нацистской формы.

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В интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи» артист вспомнил случай со съемок фильма «Гитлер капут!», которые проходили в 2008 году на Украине. Во время перерыва он отправился вместе с актером Юрием Стояновым перекусить суши. Они оба не стали снимать военную форму времен Третьего рейха, чтобы не тратить время.

Приехав в заведение, они «для шутки» изобразили немецкую речь. По воспоминаниям Гальцева, окружающие их люди молчали, а одна пожилая женщина сказала, что рада «своим».

Ранее, 21 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что на Украине возводят в ранг национальных героев неонационалистов. По его словам, Киев использует их для борьбы с Россией.

Ранее, 20 декабря, сообщалось, что пользователи Twitter раскритиковали главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля за его пост с поздравлением президента Украины Владимира Зеленского с очередной наградой. Боррелю напомнили о поддержке Киевом нацисткой идеологии и предложили ему учредить «приз любителей нацизма».

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине по защите Донбасса.

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