В России стал доступен китайский минивэн Voyah Dreamer

На российском авторынке появился китайский премиум-минивэн Voyah Dreamer. Автомобиль с гибридной установкой стоит в РФ от 8,3 млн рублей, сообщил 18 января портал Autonews.

Полноприводный минивэн получил гибридную силовую установку, которая построена на основе бензинового полуторалитрового мотора мощностью 136 л.с. и 177-сильного электродвигателя, который установлен на передней оси.

Суммарная мощность установки составила 395 л.с и 610 Нм крутящего момента. На электротяге минивэн способен проехать всего 82 км, зато общий запас хода (от бензина и электричества) достигает 720 км. Максимальная скорость машины ограничена на отметке 200 км/ч.

Габариты микроавтобуса Voyah Dreamer составляют 5315 × 1985 × 1820 мм, размер колесной базы — 3200 мм. В базовый пакет опций машины входит адаптивный круиз-контроль, система автоматической парковки, камеры 360°, парктроники, система выбора режима движения, ABS, ASR, датчик усталости водителя, а также системы контроля слепых зон и предотвращения столкновения.

В салоне премиум-минивэна есть мультимедийная система с ЖК-дисплеем. За комфорт отвечает бортовой компьютер, который управляет многозонным климат-контролем, подогревом и вентиляцией передних и задних сидений. Помимо этих опций, покупателю станет доступна функция дистанционного управления автомобилем на парковке.

27 декабря официальные дилеры Voyah в России сообщили, что получили первую партию полноприводных электрокроссоверов Voyah Free. Машина мощностью 488 л.с. будет способна проехать на одном заряде до 500 км, а ее цена составит 7 990 000 рублей. Модель получила батарею емкостью 106 кВт/ч и функцию экспресс-зарядки, которая позволит пополнить запас энергии с 20 до 80% за полчаса. Пресс-служба марки уточнила, что электрокар оснащен батареей, которая применяется для рынка в Норвегии.