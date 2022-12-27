В России объявлена цена на электромобиль Voyah Free

Дилеры получили первую партию полноприводных электрокроссоверов из Китая Voyah Free. Машина мощностью 488 л.с. будет способна проехать на одном заряде до 500 км, а ее цена составит 7 990 000 рублей, рассказала 27 декабря пресс-служба компании.

На российском рынке автомобиль будет представлен с силовой установкой, состоящей из двух электромоторов общей мощностью 488 л.с. и 750 Нм крутящего момента. Заявленный запас хода на одном заряде составляет 500 км. Модель Free получила батарею емкостью 106 кВт/ч и функцию экспресс-зарядки, которая позволяет пополнить запас энергии с 20 до 80% за полчаса. Машина оснащена батареей, которая применяется для рынка в Норвегии.

Автомобиль будет доступен в шести цветовых комплектациях — небесно-голубой, морской, синий, скалистый серый, нефритовый зеленый, искрящийся черный и арктический белый. Все цвета с эффектом металлик. Салон представлен в трех вариантах отделок и цветов. Передние сиденья оборудованы функцией массажа и вентиляции, а также электрической регулировкой по 12 параметрам с функцией памяти.

В салоне размещен инновационный мультиэкран передней панели. Он объединяет три дисплея диагональю 12,3 дюйма каждый, формируя собой единый интерфейс размером 1060 мм на 132 мм для взаимодействия с автомобилем и помогая держать все необходимые функции под контролем. В стандартное оснащение электрокара входит 20 интеллектуальных систем помощи водителю. В общей сложности в автомобиле установлено 24 интеллектуальных датчика, в том числе три радара миллиметрового диапазона, девять камер и 12 ультразвуковых сенсоров.

На официально ввезенные в РФ электромобили Voyah действует гарантия пять лет, или 100 тыс. км пробега.

16 декабря бренд Voyah (принадлежит китайской компании Dongfeng) получил в России одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на электрокроссовер Free. Полноприводный Voyah Free оснащен двумя электродвигателями, которые расположены над передней и задней осями. Суммарная отдача электромоторов заявлена на отметке 488 л. с. и крутящим моментом 750 Нм. В стандартной комплектации Voyah Free оснащен колесами с шинами размерностью 255/45 R20. Электрокар способен буксировать прицеп без тормозов полной массой 750 кг.