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Вице-президент Вьетнама назначена врио президента страны

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Фото: ТАСС/EPA/LUONG THAI LINH
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Вице-президент Вьетнама Во Тхи Ань Суан назначена временно исполняющей обязанности президента страны. Как сообщила 18 января местная газета VnExpress, ее кандидатура была утверждена согласно конституции республики.

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«После того как Национальное собрание Вьетнама утвердило отставку по собственному желанию президента страны Нгуен Суан Фука, его врио была назначена госпожа вице-президент Во Тхи Ань Суан», — написала газета.

Добавляется, что, согласно Конституции Социалистической Республики Вьетнам от 2013 года, главой государства является президент, который представляет страну во внутренних и внешних делах. В случае отсутствия президента его полномочия сохраняет вице-президент до тех пор, пока Национальное собрание (однопалатный парламент) не предпримет дальнейших действий.

Накануне, 17 января, сообщалось, что президент Вьетнама Нгуен Суан Фук ушел в отставку. Уточнялось, что лидер страны покинул пост по собственному желанию на фоне коррупционного скандала. Добровольную отставку президента утвердил Центральный комитет Коммунистической партии Вьетнама.

Нгуен Суан Фук занимал пост премьер-министра Вьетнама в период с 2016 по 2021 год. В апреле 2021 года он был избран президентом страны.

30 декабря президент России Владимир Путин отправил поздравления ряду мировых лидеров с Новым годом и Рождеством, среди которых значился и Нгуен Суан Фук. Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что президент не стал поздравлять глав недружественных государств с Новым годом.

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