Вице-президент Вьетнама назначена врио президента страны
Вице-президент Вьетнама Во Тхи Ань Суан назначена временно исполняющей обязанности президента страны. Как сообщила 18 января местная газета VnExpress, ее кандидатура была утверждена согласно конституции республики.
«После того как Национальное собрание Вьетнама утвердило отставку по собственному желанию президента страны Нгуен Суан Фука, его врио была назначена госпожа вице-президент Во Тхи Ань Суан», — написала газета.
Добавляется, что, согласно Конституции Социалистической Республики Вьетнам от 2013 года, главой государства является президент, который представляет страну во внутренних и внешних делах. В случае отсутствия президента его полномочия сохраняет вице-президент до тех пор, пока Национальное собрание (однопалатный парламент) не предпримет дальнейших действий.
Накануне, 17 января, сообщалось, что президент Вьетнама Нгуен Суан Фук ушел в отставку. Уточнялось, что лидер страны покинул пост по собственному желанию на фоне коррупционного скандала. Добровольную отставку президента утвердил Центральный комитет Коммунистической партии Вьетнама.
Нгуен Суан Фук занимал пост премьер-министра Вьетнама в период с 2016 по 2021 год. В апреле 2021 года он был избран президентом страны.
30 декабря президент России Владимир Путин отправил поздравления ряду мировых лидеров с Новым годом и Рождеством, среди которых значился и Нгуен Суан Фук. Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что президент не стал поздравлять глав недружественных государств с Новым годом.