Путин не будет поздравлять лидеров недружественных стран с Новым годом

Президент РФ Владимир Путин не станет поздравлять глав недружественных государств с Новым годом. Об этом 30 декабря заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, не будет. Не будет. Эти наши визави сами не направляют никаких поздравлений, мы фактически не имеем с ними контактов. Учитывая недружественные действия, которые ими принимаются на постоянной основе, президент не будет их поздравлять», — сказал он журналистам.

В частности, поздравления не будут направляться президенту США Джо Байдену, канцлеру Германии Олафу Шольцу и французскому лидеру Эммануэлю Макрону.

Ранее в этот день Путин отправил поздравления с Новым годом и Рождеством ряду мировых лидеров. Теплые пожелания из Москвы получили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Сербии Александр Вучич, лидер КНР Си Цзиньпин, глава Сирии Башар Асад, президент Никарагуа Даниэль Ортега и кубинский лидер Рауль Кастро, президент Индии Дроупади Мурму и премьер-министр страны Нарендра Моди, президент Вьетнама Нгуен Суан Фук.

Среди тех, кому Россия направила поздравления, значатся также бывшие главы иностранных государств и правительств: премьер-министр Италии, сенатор и лидер одной из входящих в правящую коалицию партий «Вперед, Италия!» Сильвио Берлускони, экс-президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян, экс-лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев и экс-канцлер Германии Герхард Шредер.

Недружественными в РФ считаются Украина, США, Великобритания, все страны Евросоюза, Канада, Япония, Южная Корея, Австралия, а также некоторые другие государства и территории, которые поддержали антироссийские санкции.