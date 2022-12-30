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Путин поздравил ряд мировых лидеров с Новым годом и Рождеством

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин отправил поздравления ряду мировых лидеров с Новым годом и Рождеством. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба Кремля.

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Отмечается, что президента США Джо Байдена в списке глав государств, получивших поздравления, нет. Также там отсутствует имя экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель и французского лидера Эммануэля Макрона.

Среди тех, кому Россия направила наилучшие пожелания в связи с грядущими праздниками, значатся, в частности, бывшие главы иностранных государств и правительств: премьер-министр Италии, сенатор и лидер одной из входящих в правящую коалицию партий «Вперед, Италия!» Сильвио Берлускони, экс-президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян, экс-лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев и экс-канцлер Германии Герхард Шредер.

Поздравления также получили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Сербии Александр Вучич, лидер КНР Си Цзиньпин, глава Сирии Башар Асад, президент Никарагуа Даниэль Ортега и президент Кубы Рауль Кастро, президент Индии Дроупади Мурму и премьер-министр страны Нарендра Моди, президент Вьетнама Нгуен Суан Фук.

Путин также поздравил с Новым годом турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, выразив уверенность, что сообща Россия и Турция смогут обеспечить упрочение безопасности и стабильности Евразии. А в поздравлении лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро выразил надежду на продолжение совместной работы на благо дружественных народов двух стран.

В новогодних поздравлениях лидерам СНГ Владимир Путин высоко оценил уровень развития сотрудничества с Россией и выразил надежду на его продолжение.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что президент не станет поздравлять глав недружественных государств с Новым годом. Недружественными в РФ считаются Украина, США, Великобритания, все страны Евросоюза, Канада, Япония, Южная Корея, Австралия, а также некоторые другие государства и территории, которые поддержали антироссийские санкции.

До этого, 27 декабря, Песков объяснил, что перстни, подаренные лидерам стран СНГ во время неформального саммита в Санкт-Петербурге, являются новогодними сувенирами. Как прокомментировал пресс-секретарь, «не нужно на перстнях акцентироваться, ничего там особенного нет», добавив, что сам Путин носить такой перстень не планирует.

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