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Песков назвал новогодними сувенирами подаренные лидерам СНГ перстни

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Перстни, подаренные лидерам стран СНГ, являются новогодними сувенирами. Об этом 27 декабря рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Не нужно на перстнях акцентироваться, это просто такой новогодний сувенир, ничего там особенного нет», — сказал он журналистам.

Представитель Кремля отметил, что президент России Владимир Путин носить такой перстень не намерен.

Ранее в этот день Telegram-канал «Пул первого» рассказал, что участникам неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге были подарены перстни из металла, похожего на белое и желтое золото. Он содержит символику СНГ и поздравление с Новым годом. Один из таких перстней надел президент Белоруссии Александр Лукашенко.

27 декабря Путин и Лукашенко провели встречу на полях саммита СНГ в Петербурге. Российский лидер указал на стабильное поддержание контакта с белорусским коллегой, но отметил, что «жизнь дает повод» каждый раз поднимать различные вопросы.

Днем ранее российский президент указал на желание стран СНГ развивать дальнейшее сотрудничество. Кроме того, Путин обратил внимание на рост угроз и вызовов. По его словам, несмотря на то что между странами СНГ бывают разногласия, отмечается готовность решать их сообща.

В октябре на предыдущем неформальном саммите СНГ Путин назвал отношения стран сообщества подлинным стратегическим партнерством. Глава государства также отметил, что страны СНГ одномоментно стремятся выстраивать сотрудничество в духе добрососедства, взаимной выгоды и учета интересов друг друга.

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