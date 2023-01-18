Дом моды Giorgio Armani отсудил у томской предпринимательницы бренд Prima

Суд по интеллектуальным правам (СИП) удовлетворил требование по иску итальянского модного дома Giorgio Armani о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака Prima. Bags & Accessories в РФ. Об этом говорится в карточке дела, опубликованной в среду, 18 января, в картотеке арбитражных дел.

Отмечается, что спорный бренд был зарегистрирован на имя предпринимательницы из Томска Татьяны Захаровой в 2018 году.

Компания Giorgio Armani S.P.A. в иске просила отменить правовую охрану бренда для всех товаров трех классов, в отношении которых он был зарегистрирован.

По мнению представителей итальянской компании, товарный знак не использовался правообладателем, а Giorgio Armani под этим брендом выпускает косметические средства и женские сумки.

В начале октября сообщалось о подаче иска компанией Giorgio Armani к индивидуальной предпринимательнице из Томской области Татьяне Захаровой. Иск был подан 22 сентября. Третьим лицом был назван Роспатент.

Отмечалось, что действие бренда Prima, зарегистрированного на Захарову, распространялось, в частности, на солнцезащитные очки, чехлы для смартфонов, кошельки, сумки, чемоданы, одежду. Словесный элемент Bags & Accessories является неохраняемым.

До этого, в июле, сообщалось, что торговая площадка Wildberries оспорит отказ Роспатента регистрировать фирменный фиолетовый цвет в качестве товарного знака маркетплейса. Ведомство полагает, что заявленный оттенок фиолетового цвета не ассоциируется однозначно с интернет-магазином.