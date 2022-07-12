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Адвокат объяснил решение Роспатента по Wildberries

Адвокат Ситников объяснил отказ Роспатента регистрировать фиолетовый цвет в качестве товарного знака Wildberries
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Wildberries.ru
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У интернет-магазина Wildberries есть шанс оспорить решение Роспатента об отказе в регистрации фиолетового цвета в качестве товарного знака. Такое мнение выразил партнер адвокатского бюро «Юрлов и партнеры» Глеб Ситников.

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Юрист напомнил о случаях, когда крупными российскими компаниями цвет регистрировался в качестве товарного знака. Так, Сбербанк регистрировал зеленый цвет, МТС — красный, а «Газпром» — синий. В этих случаях Роспатент не препятствовал регистрации.

«В случае с Wildberries, возможно, роль сыграл меньший вес компании в глазах Роспатента, в сравнении с вышеперечисленными. Но, скорее всего, доводы Роспатента сводятся к тому, что у такого знака отсутствует различительная способность, то есть в глазах потребителей нет четкой связи между фиолетовым цветом и Wildberries. Роспатент мог привести какие-то возражения, указывающие на то, что эта связь не совсем устойчива для того, чтобы регистрировать цвет в качестве самостоятельного товарного знака», — уточнил Ситников «Известиям».

Однако, по мнению юриста, учитывая реальное положение Wildberries на рынке, реальную узнаваемость, связь фиолетового цвета с брендом при ассоциировании, у компании есть шансы оспорить решение Роспатента в суде по интеллектуальным правам. Вероятнее всего, интернет-магазин будет ссылаться на результаты социологических опросов, и не исключено, что Wildberries предоставит дополнительные социологические опросы со своей стороны.

Сама по себе регистрация такого знака глобального значения для защиты их интеллектуальной собственности их бренда не имеет, это скорее репутационный вопрос, заключил Ситников.

11 июля «Коммерсант» сообщил, что Wildberries оспорит отказ Роспатента регистрировать фирменный фиолетовый цвет в качестве товарного знака маркетплейса. Отмечалось, что ведомство отстаивает позицию, что заявленный оттенок фиолетового цвета не ассоциируется однозначно с интернет-магазином.

7 июля заместитель директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский заявил, что интернет-магазин Wildberries становится каналом для сбыта контрафакта. Он подчеркнул, что на маркетплейсе были зафиксированы случаи продажи рецептурных лекарств, БАДов и поддельных брендов обуви.

На следующий день в Wildberries сообщили о запуске системы выявления подделок на основе искусственного интеллекта (ИИ).

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