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Сюжет:

Путин назвал невозможным мирное решение по Украине до начала СВО

Путин: мирно решить проблему с Украиной было невозможно, противник готовился
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Мирно решить проблему с Украиной было невозможно, противник готовился. Об этом в среду, 18 января, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с ветеранами в 80-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда.

Он подчеркнул, что на Украине много людей, которые понимают, что происходит, и дают правильную оценку действиям украинских властей.

«Трагедия на Украине началась в 2014 году. Всё, что мы делаем сегодня, включая СВО — попытка прекратить эту войну и защитить наших людей, это исторически наши территорий», — заявил российский лидер.

26 декабря 2022 года Путин выразил уверенность в выполнении всех задач СВО. Президент также отметил, что российские военные сегодня сражаются с врагами, как это делали герои войны 1812 года, Первой мировой и Великой Отечественной войны.

13 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что восстановление мирной жизни в Донбассе остается абсолютными приоритетом власти. Песков подчеркнул, что в регион направляются большие средства. Это плотно контролируют все ведомства, отвечающие за восстановление Донбасса.

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