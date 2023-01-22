Смертельный испуг: как спасти паникующего моржа

Животных-одиночек, которые в раннем детстве лишаются матери, чукчи зовут «кеглючин» — морж-убийца. Хотя традиционной пищей моржей являются моллюски, детеныш, чтобы выжить, начинает есть всё подряд. Вырастая, он продолжает охотиться на птиц, животных, может напасть на охотника. У таких моржей подо льдом есть кладовки, где они хранят свою добычу — птицу, рыбу