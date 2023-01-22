Смертельный испуг: как спасти паникующего моржа

Мыс Кожевникова — небольшой кусочек побережья на берегу Чукотского моря — территория огромного лежбища тихоокеанских моржей. В близлежащем поселке Рыркайпий организован специальный патруль, который занимается защитой моржей от хищников и прочих злоумышленников. Как живется ранимым млекопитающим рядом с человеком — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Андрей Зима
Лежбище на мысе Кожевникова образовалось стихийно
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Фото: Андрей Зима
Примерно 15 лет назад 70-тысячный десант морских млекопитающих неожиданно высадился на галечной косе, на расстоянии 400 м от поселка
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Фото: Андрей Зима
Место это было моржам хорошо известно — раньше они всегда останавливались там во время осенней миграции
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Фото: Андрей Зима
Люди взяли над новыми соседями шефство
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Фото: Андрей Зима
Татьяна Миненко организовала специальный патруль, который уже многие годы занимается налаживанием мирного сосуществования в этом районе людей и животных
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Фото: Андрей Зима
Дежурные оперативно реагируют на каждое поступившее им сообщение
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Фото: Андрей Зима
Число моржей на лежбище нередко достигает нескольких десятков тысяч
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Фото: Андрей Зима
Такое изобилие легкой добычи постоянно привлекает белых медведей, которые могут быть опасны и для жителей поселка
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Фото: Андрей Зима
Патрульные занимаются в том числе и подсчетом моржей — живых и мертвых
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Фото: Андрей Зима
Моржи крайне пугливы — на них влияют любые посторонние шумы и запахи
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Фото: Андрей Зима
Иногда достаточно пролететь птице, и животные в панике начинают покидать лежбище, в давке может погибнуть до нескольких сотен молодых особей
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Фото: Андрей Зима
Животных-одиночек, которые в раннем детстве лишаются матери, чукчи зовут «кеглючин» — морж-убийца. Хотя традиционной пищей моржей являются моллюски, детеныш, чтобы выжить, начинает есть всё подряд. Вырастая, он продолжает охотиться на птиц, животных, может напасть на охотника. У таких моржей подо льдом есть кладовки, где они хранят свою добычу — птицу, рыбу
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Фото: Андрей Зима
Территория, где живет и охотится морж-убийца, вымирает. Чукчи таких животных вычисляют и стараются уничтожить
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Фото: Андрей Зима
Паника среди моржей может возникнуть и из-за появления на лежбище бродячих собак, их тоже приходится гонять
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Фото: Андрей Зима
Работы у патрульных много, поэтому добровольцев всегда ждут
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Фото: Андрей Зима
Раньше моржей было больше, теперь их численность постепенно сокращается
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Фото: Андрей Зима
Патрульные защищают моржей не только от хищников, они проводят беседы с любопытными туристами и военными, которые заплывают сюда на лодках
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Фото: Андрей Зима
Еще одна задача патрульных — расчищать берег от выброшенного морем мусора и туш погибших животных, их отвозят подальше от поселка и лежбища
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