Всплытие покажет: в мире отмечают День моржа

В субботу, 24 ноября, в мире отмечают День моржа. Празднику в этом году исполняется 10 лет — его учредили в 2008 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Совета по морским млекопитающим, чтобы привлечь внимание к необходимости сохранения популяции этих огромных и очень обаятельных млекопитающих, которые являются крупнейшими в Северном полушарии ластоногими. «Известия» собрали портреты героев дня в местах их естественного обитания