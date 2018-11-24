Всплытие покажет: в мире отмечают День моржа

В субботу, 24 ноября, в мире отмечают День моржа. Празднику в этом году исполняется 10 лет — его учредили в 2008 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Совета по морским млекопитающим, чтобы привлечь внимание к необходимости сохранения популяции этих огромных и очень обаятельных млекопитающих, которые являются крупнейшими в Северном полушарии ластоногими. «Известия» собрали портреты героев дня в местах их естественного обитания
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Фото: Getty Images/Paul Souders
Праздник не зря приходится на эту дату — в конце осени моржи направляются на зимовку из Чукотского моря в Берингов пролив. Считается, что в это время животные особенно уязвимы для браконьеров
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Фото: Global Look Press/Danita Delimont/Steven J. Kazlowski
Моржи на льдине в Чукотском море — в его водах большая часть популяции тихоокеанских моржей, одного из двух подвидов, проводит лето. Встречаются они также в море Бофорта, недалеко от острова Врангеля, и вдоль северного побережья Аляски
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Фото: Global Look Press/imageBROKER/Olaf Krüger
Вес особенно крупных самцов может достигать 2 тыс. кг, но в среднем он составляет 1–1,7 тыс. кг. При этом толщина подкожного слоя жира достигает 15 см. Самки моржей заметно меньше — средний вес особей тихоокеанского подвида колеблется в районе 600 кг
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Фото: Depositphotos
Специальные подкожные мешки позволяют моржам сохранять в воде вертикальное положение, даже во время сна. И, несмотря на внушительные габариты, для передвижения по суше они приспособлены лучше, чем, например, тюлени: в отличие от них моржи могут не только ползать по земле, но и ходить
Кроме того, животные отличаются по цвету. Молодые особи, как правило, темнее. С возрастом, когда под кожей проступают сосуды, кожный покров светлеет и приобретает розовый оттенок
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Фото: Getty Images/Scott Portelli
Бивни есть и у самок: с их помощью они в том числе вылезают из воды на лед. Кроме того, самцы используют их во время схваток за лидерство в группе
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Фото: Getty Images/Paul Souders
Еще один подвид моржа — атлантический. Его представители меньше, чем их тихоокеанские собратья. Считается, что они были практически истреблены из-за коммерческого промысла — их численность сегодня не превышает 20 тыс. особей
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Фото: Global Look Press/imageBROKER/Olaf Krüger
Впрочем, от неконтролируемого промысла (он велся с XIII века) пострадали моржи всех подвидов. Кроме того, угрозу для численности популяции представляет также потепление климата в северных широтах. И это не считая естественных врагов — белого медведя и косатки
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Фото: Global Look Press/imageBROKER/Olaf Krüger
Сегодня охота на них официально запрещена во всех странах, но небольшие квоты сохранены для коренных народов Севера. Считается, что мясо моржей является важной составляющей их диеты, к тому же кожу, бивни и кости используют для изготовления одежды и украшений
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