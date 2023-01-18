В России появился обновленный внедорожник Hyundai Palisade

Рестайлинговый Hyundai Palisade появился на российском рынке. Стоимость нового внедорожника 2022 года выпуска доходит в РФ до 6,5 млн рублей, сообщила 18 января «Российская газета».

У нового варианта Palisade сохранилась концепция двухъярусной оптики с вертикальными секциями фар и дневных ходовых огней, но светотехника частично объединена с новой решеткой радиатора.

Кроссовер сохранил прежние моторы, это бензиновый атмосферный V6 мощностью 249 л.с. и турбодизель с отдачей 200 л.с. Оба двигателя сочетаются с классическим восьмиступенчатым автоматом. Тип привода передний и полный.

Обновленный Hyundai Palisade доступен с шести или семиместным салоном, а третий ряд сидений получил подогрев. В салоне машины появились новые рулевое колесо, цифровая приборная панель с новой графикой и мультимедиа с увеличенным до 12.3 дюйма экраном. Также кроссовер имеет самозатемняющиеся наружные зеркала заднего вида, телематическую систему Bluelink и новый режим работы трансмиссии Tow Mode, который предназначен для буксировки прицепа.

Издание отметило, что в конце 2022 года компания сертифицировала обновленную модель внедорожника в России, но появился он в РФ только в рамках параллельного импорта.

10 января стало известно, что один из российских дилеров привез в РФ партию новых кроссоверов Hyundai Creta, которые выполнены в дизайне, присущем более старшей модели, Tucson. Модель стоит 3 100 000 рублей. Автомобиль предложен со 115-сильным атмосферным двигателем, в пару которому положен вариатор. Тип привода — передний. Компенсировать отсутствие полного призваны два внедорожных режима противобуксовочной электроники, предназначенные для движения по песку и грязи.