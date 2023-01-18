Встреча Путина с ветеранами в Музее обороны Ленинграда. Трансляция

Президент России Владимир Путин 18 января, в день 80-летия снятия блокады Ленинграда, общается с ветеранами Великой Отечественной войны. Встреча проходит в Музее обороны Ленинграда.

Сегодня глава государства весь день проводит в Санкт-Петербурге, где принимает участие в мемориальных мероприятиях по случаю 80-летия снятия блокады Ленинграда.

Ранее утром он возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке в Кировском районе Ленинградской области.

Также ожидается, что Путин осмотрит цеха входящего в концерн «Алмаз-Антей» Обуховского завода и побеседует с рабочими предприятия. Помимо этого, запланирована рабочая встреча президента с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.