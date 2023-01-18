Реклама
Прямой эфир
Армия
Кадыров заявил о взятии бойцами «Ахмата» опорного пункта ВСУ в ДНР
Мир
Германист Борисов связал назначение Писториуса с поставками Leopard
Мир
NYT узнала о поставках США на Украину 155-мм снарядов со складов в Израиле
Общество
Суд приговорил экс-мэра Владивостока к 16,5 годам колонии за взятки
Мир
Глава МИД ЮАР раскритиковала США за закон о борьбе с Россией
Мир
Число погибших во время наводнений на Филиппинах достигло 30 человек
Мир
Блинкен заявил о настрое Запада на «успех Киева на поле боя»
Мир
Пентагон сообщил о старте обучения военных ВСУ пользованию ЗРК Patriot
Происшествия
В Амурской области сошли с рельсов более 20 грузовых вагонов
Общество
В Москве открыли флагманский центр НИИ имени Склифосовского
Происшествия
Уголовное дело возбуждено после схода вагонов поезда с рельсов в Приамурье
Спорт
«Вашингтон» уступил «Миннесоте» победу в матче НХЛ

Испанский премьер рассказал о скрытых союзниках Путина в Европе

Премьер-министр Испании Санчес заявил, что у Путина есть много скрытых союзников в Европе
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Eduardo Parra
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин пользуется поддержкой в европейском регионе. Об этом во вторник, 17 января, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

«Без России вся архитектура международных отношений рассыпется»
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин — о роли и внутренних проблемах ООН, русофобии и санкциях Запада

«У него (у Путина. — Ред.) много союзников в Европе, которые сейчас скрывают свои симпатии», — приводит его слова La Vanguardia.

В публикации отмечается, что таким образом Санчес мог намекнуть, в частности, на представителей ультраправой национально-консервативной партии «Голос» (Vox). Испанский премьер озвучил свою позицию в преддверии всеобщих выборов 2023 года.

Ранее, 27 декабря, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что, когда в Европе наступят горькое похмелье и отрезвление от русофобии, появятся политики, осознающие преимущества равноправного партнерства с Россией. Он пообещал, что проблем со стороны Москвы в этом случае не возникнет.

До этого, 2 декабря, бывший заместитель главы ВМС США Сет Кропси заявил, что Соединенные Штаты Америки столкнулись с трудностями, так как западноевропейские союзники не проявляют готовности поддерживать все их решения. По его словам, позиция Европы в отношении России и Китая противоречит американской политике.

25 ноября постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов опроверг существование какой-либо изоляции России, подчеркнув, что западные страны только выдают желаемое за действительное. Он отметил, что с учетом населения голосующих стран более половины человечества отказывают антироссийским резолюциям в поддержке.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023