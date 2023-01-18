Президент РФ Владимир Путин пользуется поддержкой в европейском регионе. Об этом во вторник, 17 января, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

«У него (у Путина. — Ред.) много союзников в Европе, которые сейчас скрывают свои симпатии», — приводит его слова La Vanguardia.

В публикации отмечается, что таким образом Санчес мог намекнуть, в частности, на представителей ультраправой национально-консервативной партии «Голос» (Vox). Испанский премьер озвучил свою позицию в преддверии всеобщих выборов 2023 года.

Ранее, 27 декабря, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что, когда в Европе наступят горькое похмелье и отрезвление от русофобии, появятся политики, осознающие преимущества равноправного партнерства с Россией. Он пообещал, что проблем со стороны Москвы в этом случае не возникнет.

До этого, 2 декабря, бывший заместитель главы ВМС США Сет Кропси заявил, что Соединенные Штаты Америки столкнулись с трудностями, так как западноевропейские союзники не проявляют готовности поддерживать все их решения. По его словам, позиция Европы в отношении России и Китая противоречит американской политике.

25 ноября постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов опроверг существование какой-либо изоляции России, подчеркнув, что западные страны только выдают желаемое за действительное. Он отметил, что с учетом населения голосующих стран более половины человечества отказывают антироссийским резолюциям в поддержке.