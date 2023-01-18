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Юрист назвала условия для получения полной зарплаты на больничном

Юрист Краснянская: 100% от зарплаты на больничном выплатят при стаже от восьми лет
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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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Работникам со страховым стажем больше восьми лет выплатят 100% среднего заработка в рамках пособия по временной нетрудоспособности. Об этом в среду, 18 января, агентству «Прайм» рассказала глава HR службы Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлана Краснянская.

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Краснянская отметила, что вообще в 2023 году в России максимальный размер выплаты больничного пособия составляет 2736,99 рублей в день. Однако ее размер зависит от трудового стажа человека и среднего заработка.

Эксперт подчеркнула, что работники со стажем больше восьми лет могут получить до 100% своего среднего заработка, но не более 83 тыс. рублей.

Если же страховой стаж сотрудника составляет меньше восьми, но больше пяти лет ― он может получить 80% среднего заработка, но не более 66,5 тыс. рублей. Если стаж меньше пяти лет, то выплаты составят 60% заработка, но не более 49,9 тыс. рублей.

«Нередки случаи, когда работник получает «серую» зарплату или работает неофициально и не может подтвердить свой доход за два предыдущих года, или его средний доход ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), тогда ему положено пособие исходя из того МРОТ, который будет действовать в его регионе в периоды нетрудоспособности», ― обратила внимание Краснянская.

Несколько иначе обстоит ситуация, когда сотрудник берет больничный для ухода за ребенком: при любой болезни ребенка младше семи лет родитель получает выплаты в размере 100% его заработка. Однако максимальный срок больничного у родителя не должен превышать 60 дней с общими болезнями и 90 дней ― с заболеваниями из особого перечня.

«При этом если ребенку более семи лет, и он находится на домашнем лечении, то родителю оплатят первые 10 дней в размере 100% заработка, а последующие — только 50%», ― добавила эксперт.

Специалист отметила, что максимальный срок больничного по уходу за детьми от семи до 15 лет не должен превышать 15 дней за раз. В то же время в течение всего года суммарный срок больничных ребенка не должен быть больше 45 дней.

Ранее, 8 января, профессор кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Ахвледиани рассказала, что в 2023 году в России поменяются порядок и правила оформления больничных листов. В частности, по новым правилам больничный лист смогут получить только сотрудники, работающие по договорам гражданско-правового характера (ГПХ).

Более того, пособие по временной нетрудоспособности оформят сотрудникам, за которых в течение 2022 года платил страховые взносы их работодатель. Таким образом, те, кто работал в 2022 году не по трудовому договору, не смогут претендовать на выплаты в 2023.

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