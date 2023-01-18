Реклама
Прямой эфир
Мир
Германист Борисов связал назначение Писториуса с поставками Leopard
Общество
В России на фоне дефицита кадров вырос спрос на их аренду
Общество
Суд приговорил экс-мэра Владивостока к 16,5 годам колонии за взятки
Мир
Британцы раскритиковали советы чиновников по выживанию в холода
Мир
Число погибших во время наводнений на Филиппинах достигло 30 человек
Мир
Пентагон сообщил о старте обучения военных ВСУ пользованию ЗРК Patriot
Мир
Блинкен заявил о настрое Запада на «успех Киева на поле боя»
Мир
Азаров назвал условие возобновления переговоров между Украиной и РФ
Экономика
В РФ начнут массово выпускать IP-камеры видеонаблюдения
Мир
Глава МИД ЮАР раскритиковала США за закон о борьбе с Россией
Мир
Небензя возложил на Украину ответственность за трагедию в Днепре
Экономика
Цена газа может снизиться до уровня $500 за 1 тыс. кубометров

В США рассказали о «тайном плане» в отношении России

Политобозреватель Хортон заявил о наличии «тайного плана» США в отношении России
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У Вашингтона был «тайный план» в отношении России. Об этом 17 января заявил политический обозреватель Скотт Хортон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Вызвали на пакет: Белый дом выделит Украине $1,85 млрд
О чем еще просил Зеленский в Вашингтоне

«Их (США. — Ред.) план состоял в поддержке повстанческого движения! Возможно, в западной части (Украины. — Ред.) против российских сил на востоке», — сказал он.

По его словам, аналогичный план был применен во время конфликта в Афганистане. Вашингтон «поддерживал моджахедов, в том числе Усаму бен Ладена», благодаря этому «получилось удачно обанкротить Советский Союз».

Хортон отметил, что США хотят ослабить Россию, затягивая украинский конфликт.

В этот же день пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон продолжит оказывать всю необходимую военную поддержку Киеву, в том числе отправкой средств противовоздушной обороны (ПВО).

Также Пентагон сообщил о старте обучения украинский военных пользованию ЗРК Patriot. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что в течение ближайших нескольких месяцев специалисты из США будут обучать прибывших в страну украинских военных использованию зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023