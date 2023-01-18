В США рассказали о «тайном плане» в отношении России
У Вашингтона был «тайный план» в отношении России. Об этом 17 января заявил политический обозреватель Скотт Хортон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«Их (США. — Ред.) план состоял в поддержке повстанческого движения! Возможно, в западной части (Украины. — Ред.) против российских сил на востоке», — сказал он.
По его словам, аналогичный план был применен во время конфликта в Афганистане. Вашингтон «поддерживал моджахедов, в том числе Усаму бен Ладена», благодаря этому «получилось удачно обанкротить Советский Союз».
Хортон отметил, что США хотят ослабить Россию, затягивая украинский конфликт.
В этот же день пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон продолжит оказывать всю необходимую военную поддержку Киеву, в том числе отправкой средств противовоздушной обороны (ПВО).
Также Пентагон сообщил о старте обучения украинский военных пользованию ЗРК Patriot. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что в течение ближайших нескольких месяцев специалисты из США будут обучать прибывших в страну украинских военных использованию зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.
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