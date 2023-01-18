Суд приговорил экс-мэра Владивостока к 16,5 годам колонии за взятки

Ленинский районный суд Владивостока признал бывшего мэра города Олега Гуменюка виновным в получении взяток в размере почти 40 млн рублей, ему назначили наказание в виде 16,5 лет лишения свободы. Об этом стало известно в среду, 18 января.

Отмечается, что Гуменюк должен будет выплатить штраф в размере 150 млн рублей. Наказание бывший чиновник будет отбывать в колонии строгого режима. Также суд запретил ему в течение 12 лет занимать различные административные должности в государственных и муниципальных учреждениях.

Сам экс-мэр Владивостока свою вину не признал и подчеркнул, что планирует обжаловать объявленный ему приговор.

«Конечно, [буду обжаловать]. Любой документ, доказывающий мою невиновность, находится у моего адвоката, моей семьи. Будем обжаловать, бороться, где возможно», ― заявил Гуменюк после заседания в разговоре с журналистами.

В июне 2022 года следователи СУ СКР по Приморскому краю закончили расследование уголовного дела в отношении Гуменюка по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом лично и через посредника взятки в особо крупном размере»).

В октябре 2021 года Следственный комитет России по Приморскому краю возбудил уголовное дело в отношении Олега Гуменюка. Тогда же он был заключен под стражу.

По версии обвинения, Гуменюк еще до назначения на пост мэра получал взятки на общую сумму в 6,9 млн рублей. В качестве директора «Хозяйственного управления администрации края» он получал деньги от нескольких строительных компаний.

По информации следствия, занимая пост градоначальника Владивостока, чиновник получил 31,2 млн рублей от знакомых в МБУ «Некрополь» за «общее покровительство при оказании похоронных услуг».

В рамках расследования уголовного дела у экс-мэра города были арестованы активы на сумму в более 35 млн рублей, а также недвижимость, наличные средства, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado и мотоцикл.