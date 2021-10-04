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СК возбудил дело в отношении бывшего мэра Владивостока Гуменюка

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Cледователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего мэра города Владивостока Олега Гуменюка по подозрению в деле о взятке особо крупного размера. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.

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По ее данным, бывший градоначальник в период времени с 2019 по 2021 год регулярно получал взятки в виде денег от руководства МУПВ «Некрополь» и через посредников за общее покровительство при оказании похоронных услуг. В общей сложности за указанный период Гуменюк получил более 19,5 млн рублей.

Бывший мэр Владивостока задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении него, добавили в ведомстве.

Ранее, 7 сентября, Мосгорсуд оставил под арестом исполняющего обязанности главы антикоррупционного отдела таможни Северо-Западного таможенного управления Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Максима Розсыпало. Он подозревается в получении взятки, размер которой, как уточнялось, превысил 1 млн рублей.

По данным следствия, в июле задержанный договорился с другими сотрудниками Северо-Западного таможенного управления о систематическом получении взяток от представителя коммерческой организации за непринятие дополнительных мер по проверке юридического лица при проведении процедуры таможенного оформления.

Через посредника мужчина получил от предпринимателя свыше 1 млн рублей за непринятие дополнительных мер в части таможенного контроля при оформлении 20 автомобилей.

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