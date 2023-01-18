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Азаров назвал главную задачу НАТО в конфликте на Украине

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Фото: Global Look Press/Sascha Steinach via www.imago-im
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Основная задача Североатлантического альянса на Украине заключается в максимальном расширении конфликта с Россией. Об этом заявил в интервью «Известиям» бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

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«Они (западные страны. — Ред.) продолжат поставлять вооружение Киеву. Так что они будут наращивать поставки, ведь задача НАТО и американцев заключается в том, чтобы максимально расширить этот конфликт, сделать его как можно более кровопролитным и разрушительным», — подчеркнул он.

Вместе с тем экс-премьер отметил, что скорого вступления Украины как в НАТО, так и в Евросоюз ожидать не стоит.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Пока не будет соответствующего решения США, не будет и переговоров»

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