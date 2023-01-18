Цены на отдых в февральские праздники за год выросли почти вдвое

Средний чек на отдых на февральские праздники вырос в 1,5–2 раза по сравнению с прошлым годом, сообщили «Известиям» в сервисе по поиску туров «Слетать.ру».

«За год средний чек на путешествие в Таиланд на 23 февраля увеличился на 80–90%, в Египет на 45–55%, в Турцию на 70–80%, в ОАЭ на 65–75%, на Кубу на 20–25%», — отметили в пресс-службе сервиса.

Увеличение среднего чека напрямую не связано с ростом стоимости туров, оно говорит о том, что россияне стали именно больше тратить на отдых на этих направлениях, уточнили в пресс-службе сервиса. Например, в Эмиратах и Турции россияне стали бронировать более дорогие отели, чем в 2022 году, добавили в пресс-службе туроператора Anex Tour.

В денежном выражении самым дорогим для российских путешественников на февральские праздники будет отдых на Кубе — средний чек составил 251 тыс. рублей. Затем идет Таиланд — 229–243 тыс., Шри-Ланка — 213–235 тыс., ОАЭ — около 200 тыс., и Индия — 171 тысяч. Заметно дешевле обошлись бронирования в Египет и Турцию — 137 и 123 тыс. руб. соответственно.

Увеличился и средний чек на февральские поездки внутри страны: в Сочи — на 75% и Адлер — на 90% по сравнению с прошлым годом, сказали в «Слетать.ру». В денежном выражении он составляет от 32 до 102 тыс. рублей в зависимости от направления. Больше всего россияне готовы потратить на горнолыжный отдых в Шерегеше и Красной Поляне (86–102 тыс. руб.). Меньше всего туристы платят за поездки в Сочи, Адлер и Петербург (32–43 тыс. руб.).

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Праздничное удвоение: сколько россияне потратят на отдых в феврале