Старейшая жительница планеты сестра Андрэ умерла в возрасте 118 лет

Самая старая жительница планеты, французская монахиня сестра Андрэ, умерла в 118 лет. Об этом во вторник, 17 января, сообщило агентство France-Presse со ссылкой на официального представителя женщины Дэвида Тавеллу.

По его словам, свои последние дни сестра Андрэ провела в доме престарелых святой Екатерины Лабуре в Тулоне.

«Это большая печаль, однако она сама желала присоединиться к любимому брату. Для нее это освобождение», — отметил Тавелла.

Сестра Андрэ, в миру известная как Люсиль Рэндон, родилась 11 февраля 1904 года. В молодости она работала гувернанткой. Позже, приняв постриг, на протяжении 28 лет трудилась в больнице в городе Виши, где помогала сиротам и старикам.

В 1979 году она поступила на службу в монастырь в Савойе, а в 2009 году продолжила работу в Тулоне.

В марте прошлого года сестра Андрэ стала старейшим живущим человеком на Земле после того, как скончалась предыдущая рекордсменка, 119-летняя Кане Танака из Японии. В 2021 году Рэндон успешно перенесла COVID-19, что сделало ее самой пожилой из зарегистрированных переболевших.

Исторический рекорд долгожительства принадлежит француженке Жанне Кальман, которая умерла в 1997 году в возрасте 122 лет.