Старейшая француженка излечилась от коронавируса перед 117-летием

Старейшая жительница Франции и Европы сестра Андрэ, в миру Люсиль Рандон, незадолго до своего 117-летия перенесла COVID-19. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщила газета Var-Matin.

Коронавирусная инфекция у женщины была диагностирована 16 января в доме престарелых Sainte Catherine Labouré в Тулоне.

Как отмечает издание, сестра Андрэ вначале даже не поняла, что заразилась. Заболевание у нее протекало бессимптомно. Наиболее тяжело долгожительница переживала одиночество на самоизоляции и, как уточнил представитель дома престарелых, она «не выказывала страха перед болезнью. Однако она очень переживала за других постояльцев».

Люсиль Рандон родилась 11 февраля 1904 года. В молодости она работала гувернанткой. В 41 она стала монахиней и устроилась на работу в больницу в городе Виши, где помогала сиротам и старикам. В 1979 году она поступила на службу в монастырь, а в 2009 году оказалась в тулонском доме престарелых. Рандон является старейшей жительницей Франции и Европы, чей возраст документально подтвержден.

Ранее в апреле 2020 года пережившая две мировые войны гражданка Великобритании вылечилась от коронавируса в возрасте 106 лет. В марте Конни Титчен из города Бирмингема была госпитализирована с подозрением на пневмонию. Позже врачи местной больницы поставили ей диагноз COVID-19. После трех недель лечения женщина выздоровела.