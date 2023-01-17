НРД объяснил причину списаний активов российских депозитариев за рубежом

Списание ценных бумаг со счетов российских депозитариев в иностранных организациях не связано с разморозкой активов клиентов, заблокированных на счетах Национального расчетного депозитария (НРД) в международных депозитариях Euroclear и Clearstream. Об этом сообщили 17 января в пресс-службе НРД.

«Информация касается особенностей проведения отдельных стандартных корпоративных действий в иностранных юрисдикциях», — передает сообщение РБК.

Ранее в этот день сообщалось, что Банк России выявил случаи списания иностранных ценных бумаг со счета номинального держателя, отрытого российским депозитарием в иностранной организации.

Регулятор связал это с недружественными действиями иностранных государств, международных и финансовых организаций в отношении РФ.

Евросоюз ввел санкции против российского НРД в июле 2022 года. В августе НРД обратился в суд ЕС в Люксембурге с иском об отмене введенных ограничений.

Директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров отметил в беседе с «Известиями» 3 июня, что санкции против НРД означают, по сути, приостановку всех операций с иностранными ценными бумагами, которые хранились в депозитарии.