Центробанк выявил случаи списания ценных бумаг у российского депозитария за рубежом

Центробанк выявил случаи списания иностранных ценных бумаг со счета номинального держателя, отрытого российским депозитарием в иностранной организации по ведению учета бумаг. Это следует из письма регулятора участникам финансового рынка, с содержанием которого ознакомился 17 января РБК.

С какого именно номинального счета российского депозитария были списаны бумаги и какая иностранная организация провела такое списание, не указывается.

Между тем регулятор назвал эти действиями неправомерными и указал, что в связи с этим «будет воздерживаться от применения мер воздействия в отношении депозитариев, которым открыты счета депозитария в иностранной организации» до конца 2023 года.

Свое решение Центробанк объяснил тем, что из-за таких действий со стороны иностранных организаций депозитарии не смогут отчитаться по списанным ценным бумагам или возместить причиненные депонентам убытки.

В июне прошлого года Евросоюз (ЕС) ввел санкции против Национального расчетного депозитария (НРД) РФ. Решение было обосновано тем, что НРД, будучи центральным депозитарием, играет важную роль в функционировании российской финансовой системы и ее взаимодействии с международным финрынком.

Комментируя решение ЕС, директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров рассказал «Известиям», что санкции против НРД означают, по сути, приостановку всех операций с иностранными ценными бумагами, которые хранились в депозитарии.

Уже в конце лета стало известно, что НРД обратился в суд ЕС в Люксембурге с иском об отмене введенных ограничений.