Реклама
Прямой эфир
Экономика
Райффайзенбанк ответил на призыв Украины покинуть российский рынок
Мир
Премьер Украины Шмыгаль сообщил о повреждении 13 энергообъектов страны
Общество
Турчак призвал создать условия для возвращения покинувших страну россиян
Политика
В Совфеде опровергли влияние денонсации конвенции Совета Европы на россиян
Мир
Шольц ушел от ответа на вопрос о поставках танков Leopard на Украину
Общество
В Тюмени потребовали расторгнуть брак пары после смены пола супруга
Здоровье
Россиян предупредили о возможных осложнениях для сердца из-за купания в проруби
Авто
Автодилер оценил возможный выход на рынок РФ автомобилей из Ирана
Мир
Глава ЕК анонсировала 10-й пакет санкций против России
Мир
Дуда заявил об отсутствии у ЕС права учить других верховенству закона
Мир
Депутат рады зарегистрировал петицию с призывом разорвать дипотношения с Белоруссией
Политика
Путин внес в ГД проект о прекращении действия в отношении РФ договоров СЕ

Женщина-машинист впервые в России выйдет в рейс на поезде дальнего следования

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На одном из железнодорожных маршрутов дальнего следования впервые в России будет работать женщина-машинист. Ею станет Оксана Соколова, она уже получила соответствующее удостоверение, рассказали 17 января в пресс-службе РЖД.

Без страхов и упреков: женщинам могут разрешить ремонтировать самолеты
Минтруд просят сократить список запрещенных для россиянок профессий в отрасли

«Оксана Павловна Соколова ‹...› стала первой в РЖД женщиной, которой доверено водить пассажирские поезда дальнего следования. В течение двух месяцев Оксане предстоит пройти стажировку, после которой состоится ее первая самостоятельная поездка», — передает сообщение «РИА Новости».

В настоящее время девушка имеет право работать машинистом электровоза только на одном участке – Екатеринбург–Пассажирский – Дружинино. Однако в ближайшей перспективе Соколова планирует получить разрешение для работы и на участке Екатеринбург-Пассажирский – Тюмень.

«Для Оксаны Соколовой управлять поездом — сбывшаяся мечта детства. ‹...› По ее словам, работа машинистом — это прежде всего ответственность за безопасность движения. А еще это уверенность в завтрашнем дне», — добавили в компании.

Вскоре ряды женщин-машинистов поездов дальнего следования пополнит и Малых Алена. Уже в следующем месяце она приступит к практике в сопровождении опытного наставника. После этого девушке предстоит сдать экзамен и пройти стажировку.

В январе 2021 года женщина-машинист Елена Лысенко-Салтыкова впервые в России вышла в рейс на пригородном поезде ЦППК по маршруту Киевский вокзал – Новопеределкино на Киевском направлении ж/д». В департаменте транспорта столицы тогда отметили, что девушка настолько любит свою профессию, что в 2020 году даже вышла замуж в поезде «Иволга».

Два года назад Минтруд исключил из 456 опасных профессий, запрещенных для женщин, более 100 позиций. Помимо машиниста, женщинам разрешили работать водителями самосвалов, «КамАЗов» и фур, трактористами, матросами, шкиперами и боцманами.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023