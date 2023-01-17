Женщина-машинист впервые в России выйдет в рейс на поезде дальнего следования

На одном из железнодорожных маршрутов дальнего следования впервые в России будет работать женщина-машинист. Ею станет Оксана Соколова, она уже получила соответствующее удостоверение, рассказали 17 января в пресс-службе РЖД.

«Оксана Павловна Соколова ‹...› стала первой в РЖД женщиной, которой доверено водить пассажирские поезда дальнего следования. В течение двух месяцев Оксане предстоит пройти стажировку, после которой состоится ее первая самостоятельная поездка», — передает сообщение «РИА Новости».

В настоящее время девушка имеет право работать машинистом электровоза только на одном участке – Екатеринбург–Пассажирский – Дружинино. Однако в ближайшей перспективе Соколова планирует получить разрешение для работы и на участке Екатеринбург-Пассажирский – Тюмень.

«Для Оксаны Соколовой управлять поездом — сбывшаяся мечта детства. ‹...› По ее словам, работа машинистом — это прежде всего ответственность за безопасность движения. А еще это уверенность в завтрашнем дне», — добавили в компании.

Вскоре ряды женщин-машинистов поездов дальнего следования пополнит и Малых Алена. Уже в следующем месяце она приступит к практике в сопровождении опытного наставника. После этого девушке предстоит сдать экзамен и пройти стажировку.

В январе 2021 года женщина-машинист Елена Лысенко-Салтыкова впервые в России вышла в рейс на пригородном поезде ЦППК по маршруту Киевский вокзал – Новопеределкино на Киевском направлении ж/д». В департаменте транспорта столицы тогда отметили, что девушка настолько любит свою профессию, что в 2020 году даже вышла замуж в поезде «Иволга».

Два года назад Минтруд исключил из 456 опасных профессий, запрещенных для женщин, более 100 позиций. Помимо машиниста, женщинам разрешили работать водителями самосвалов, «КамАЗов» и фур, трактористами, матросами, шкиперами и боцманами.