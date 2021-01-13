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Женщина-машинист впервые в России вышла в рейс на пригородном поезде

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Женщина-машинист впервые в России вышла в рейс на пригородном поезде ЦППК. Об этом во вторник, 12 января, сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта.

«Первая из них — Елена Лысенко-Салтыкова. Она мечтала о железных дорогах с детства, получила эту возможность раньше всех в России и теперь управляет составом ЦППК по маршруту Киевский вокзал – Новопеределкино на Киевском направлении ж/д», — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что женщина настолько любит свою профессию, что в 2020 году даже вышла замуж в поезде «Иволга».

Сама Лысенко-Салтыкова рассказала, что отправляться в первый рейс было волнительно, но она очень ждала этого момента. Женщина также поблагодарила Центральную пригородную пассажирскую компанию (ЦППК) и коллег за исполнение мечты, помощь в подготовке к экзаменам и поддержку.

3 января первый поезд под управлением женщины-машиниста был запущен в столичном метрополитене на Филевской линии. Для сотрудниц разработали специальную форменную одежду с учетом пожеланий работниц метро, а также опыта мужчин-машинистов. В 2022 году ряды женщин-машинистов пополнят не менее 50 новых сотрудниц.

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