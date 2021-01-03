Первые женщины-машинисты вышли на линию в московском метро

Первые в современной истории женщины-машинисты электропоезда вышли на линию московского метро, сообщает в воскресенье, 3 января, пресс-служба столичного метрополитена.

Отмечается, что управляемые женщинами-машинистами поезда пройдут по Филевской линии.

Для сотрудниц разработали специальную форменную одежду с учетом пожеланий действующих работниц метро, а также опыта мужчин-машинистов.

«Женщины сами будут выбирать, в чем им удобнее управлять поездом — в юбке или в брюках: сезонная форма прорабатывается с учетом этих вариаций», — добавили в пресс-службе.

Кроме того, в следующем году ряды женщин-машинистов пополнят не менее 50 новых сотрудниц, отметили в метрополитене.

Как сообщили в столичном департаменте транспорта, в честь первых женщин-машинисток в метро появились транспортные карты «Тройка» с Барби.

«Вместе с Barbie мы подготовили несколько самых прекрасных подарков. На выставке станции «Воробьевы горы» два месяца можно будет увидеть кукол Barbie в образе самых разных профессий <...> В сувенирных магазинах ищите «Тройки» с Barbie», — говорится в сообщении департамента в Telegram.

Отмечается, что будут разыграны несколько кукол Barbie в форме машинистов метро.

В 2019 году Министерство труда России решило сократить список профессий, запрещенных для жительниц страны. В соответствии с нововведениями, которые вступили в силу в 2021 году, женщины могут водить большегрузы, работать машинистками электропоездов и служить на корабле. Вместе с тем для них останутся под запретом профессии, связанные с открытыми горными дорогами, прокладыванием тоннеля метро, а также тушением пожара.