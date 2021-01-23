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Минтруд убрал из списка неженских более 100 профессий

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С 1 января 2021 года Минтруд исключил из 456 опасных профессий, запрещенных для женщин, более 100 позиций. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на ведомство.

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Теперь женщины могут работать водителями самосвалов, КамАЗов и фур, трактористами, матросами, шкиперами и боцманами, а также машинистами электричек. Также им стали доступны многие профессии на предприятиях тяжелой промышленности и сложных производствах.

«Дело в том, что за последние 20 лет внедрено большое количество современных технологий, которые позволили существенно улучшить условия труда, снизить риск негативного влияния на здоровье работников и в целом облегчить их труд», — приводит газета слова сообщения министерства.

Недоступной для женщин по-прежнему останется строительная техника — бульдозеры, экскаваторы, автогрейдеры.

Отмечается, что актуализация перечня запрещенных для женщин профессий проводилась в рамках реализации «Концепции демографической политики Российской Федерации до 2025 года» и «Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017–2022 годы».

Над проектом документа работали Федерация независимых профсоюзов России, Научно-исследовательский институт медицины труда им. академика Н.Ф. Измерова, Российский союз промышленников и предпринимателей, представители объединений работодателей и профсоюзов работников в различных отраслях экономики.

В Минтруде указали, что при создании безопасных условий труда, подтвержденных результатами специальной оценки, работодатель имеет право применять труд женщин без ограничений, то есть на любых должностях.

Как стало известно 1 января, в России начали работать первые женщины — помощницы машинистов. Всего к обязанностям приступили 11 сотрудниц. Им предстоит работать в поездах пригородного и дальнего следования. Девушки могут стать машинистами после трех лет работы в должности помощника.

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