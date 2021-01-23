Минтруд убрал из списка неженских более 100 профессий

С 1 января 2021 года Минтруд исключил из 456 опасных профессий, запрещенных для женщин, более 100 позиций. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на ведомство.

Теперь женщины могут работать водителями самосвалов, КамАЗов и фур, трактористами, матросами, шкиперами и боцманами, а также машинистами электричек. Также им стали доступны многие профессии на предприятиях тяжелой промышленности и сложных производствах.

«Дело в том, что за последние 20 лет внедрено большое количество современных технологий, которые позволили существенно улучшить условия труда, снизить риск негативного влияния на здоровье работников и в целом облегчить их труд», — приводит газета слова сообщения министерства.

Недоступной для женщин по-прежнему останется строительная техника — бульдозеры, экскаваторы, автогрейдеры.

Отмечается, что актуализация перечня запрещенных для женщин профессий проводилась в рамках реализации «Концепции демографической политики Российской Федерации до 2025 года» и «Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017–2022 годы».

Над проектом документа работали Федерация независимых профсоюзов России, Научно-исследовательский институт медицины труда им. академика Н.Ф. Измерова, Российский союз промышленников и предпринимателей, представители объединений работодателей и профсоюзов работников в различных отраслях экономики.

В Минтруде указали, что при создании безопасных условий труда, подтвержденных результатами специальной оценки, работодатель имеет право применять труд женщин без ограничений, то есть на любых должностях.

Как стало известно 1 января, в России начали работать первые женщины — помощницы машинистов. Всего к обязанностям приступили 11 сотрудниц. Им предстоит работать в поездах пригородного и дальнего следования. Девушки могут стать машинистами после трех лет работы в должности помощника.