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Названа вероятная причина выкатывания самолета за пределы ВПП в Перми

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Фото: ТАСС/Уральская транспортная прокуратура
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Самолет авиакомпании «Победа», который утром 8 января должен был вылететь из Перми в Москву, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) и застрял в сугробе из-за нароста льда и снега на тросе, управляющими поворотом переднего колеса. Об этом 17 января сообщил источник «Известий».

Предполагается, что снег попал на трос во время движения воздушного судна. Под тяжестью снега и льда трос провис и колесо развернуло.

По предварительным данным, пилоты самолета не смогли бы избежать инцидента.

Как сообщали очевидцы, лайнер занесло во время набора скорости и унесло влево от взлетно-посадочной полосы. После ЧП пассажиров отправили греться в здание аэропорта. Никто не пострадал.

Транспортная прокуратура сразу же начала проверку после инцидента. Вскоре пермский аэропорт возобновил штатную работу после авиационного инцидента. Лайнер отбуксировали на стоянку.

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