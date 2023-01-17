Лицей в Ницце эвакуировали из-за посылки с шоколадом из России
В Ницце эвакуировали всех учеников и сотрудников элитного лицея Массена из-за посылки с шоколадом из России. Об этом сообщила 17 января французская газета Nice Matin.
Инцидент произошел утром этого же дня. В учебное заведение была доставлена небольшая посылка из Москвы, она вызвала подозрения администрации лицея в связи с чем было принято решение об эвакуации.
Всего эвакуировали 1,7 тыс. учеников и 200 взрослых. Также на место инцидента вызывали полицию.
«Высланные на место саперы смогли развеять сомнения. Внутри были... шоколадки», — сообщила газета.
Ученики приступили к занятиям через час после произошедшего.
4 января посольство России в Риге получило подозрительную посылку, в которой было обнаружено вещество неизвестного происхождения. На месте инцидента работали оперативные службы. Позднее стало известно, что вещество отправили на экспертизу в лабораторию.