Неизвестное вещество из посылки посольству РФ отправили на экспертизу
Экстренные службы завершили работу на месте получения подозрительной посылки посольством РФ в Латвии. Обнаруженное там неизвестное вещество отправлено на экспертизу в лабораторию. Об этом в среду, 4 января, сообщил портал LSM со ссылкой на государственную полицию.
Отмечается, что госполиция начала ведомственное расследование инцидента, ожидается заключение о составе вещества. Предполагается, что будет принято решение о направлении материала.
Ранее в этот день в государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС) Латвии, а также в госполицию из здания посольства России в Риге поступило сообщение о подозрительной посылке. На место выехали оперативные службы для проверки содержимого посылки.
Ранее, 17 ноября, сообщалось, что на посольство России в Польше 12 ноября дважды пытались напасть неизвестные. Через ограду посольства были брошены файеры и бутылки с горючим веществом. Как отметил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев, полиция в Варшаве пассивно наблюдала за происходящим и не пыталась задержать злоумышленников.
Позже, 2 декабря, замглавы МИД РФ Евгений Иванов на совещании председателя Совета федерации со статс-секретарями — заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти заявил, что за рубежом усложняют работу российских дипмиссий, чтобы сделать условия их функционирования невыносимыми.