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Центробанк запустит «валютный своп» по предоставлению юаней
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Центробанк запустит «валютный своп» по предоставлению юаней

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Банк России запустит инструмент по предоставлению юаней, он позволит ограничивать волатильность ставок денежного рынка в случае возникновения временных дисбалансов. Об этом сообщили 17 января в пресс-службе Центробанка.

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«Банк России запускает новый инструмент постоянного действия по предоставлению юаней — сделки своп по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой на срок один день с расчетами по первой части сделки в дату ее заключения и расчетами по второй части сделки на следующий рабочий день», — говорится в сообщении.

Максимальный ежедневный лимит по использованию этой сделки будет установлен в размере 10 млрд юаней, однако при необходимости регулятор может его впоследствии скорректировать.

Инструмент начнет работать с 19 января. Сделки будут заключаться на организованных торгах ПАО «Московская Биржа».

С 13 января Центробанк возобновил проведение операций по покупке или продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. Они проводятся в валютной секции Мосбиржи в инструменте «юань – рубль» со сроком расчетов «завтра».

В декабре прошлого года аналитик Россельхозбанка Александр Фетисов спрогнозировал рост роли юаня в качестве инвестиционной валюты. По его мнению, рост доли юаневых инструментов в портфелях до 25–30% в течение ближайших трех лет вполне возможен.

Он указал, что определяющими для популяризации роли китайской валюты станут два фактора: усиление роли юаня на международном валютном рынке и рост числа доступных юаневых инструментов для российских инвесторов.

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