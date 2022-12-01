Аналитик спрогнозировал рост роли юаня в качестве инвестиционной валюты

Со временем роль юаня в качестве инвестиционной валюты будет увеличиваться, рассказал «Известиям» 1 декабря начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Александр Фетисов.

«Речь, конечно, не идет о полной замене доллара в сбережениях — здесь во многом играет роль психологический аспект: слишком долго американский доллар воплощал в сознании россиян стабильность и всеобщий денежный эквивалент, но рост доли юаневых инструментов в портфелях до 25–30% в течение ближайших трех лет вполне возможен», — объяснил он.

По его словам, определяющими для популяризации роли юаня станут два фактора. Во-первых, усиление роли юаня на международном валютном рынке. Во-вторых, рост числа доступных юаневых инструментов для российских инвесторов.

Эксперт также привел отчет Центробанка России, согласно которому юань лидирует среди дружественных валют на биржевом валютном рынке РФ.

«Здесь рост среднедневного объема торгов вырос на 22,1% относительно сентября. Кроме фактора переориентации экспортных потоков и роста спроса со стороны импортеров во многом рост объемов обусловлен спросом частных инвесторов», — добавил аналитик.

При этом Фетисов считает, что юань пока не может быть свободно конвертируемой и резервной валютой. Он рассказал, что доля китайской валюты в резервах центральных банков составляла немногим более 2,25% на конец 2021 года. Эксперт отметил, что отчасти это обусловлено консервативной валютной политикой КНР в отношении движения капитала. Он обратил внимание на то, что именно ограничения в отношении капитальных операций отчасти были залогом роста китайской экономики на протяжении последних 40 лет.

«Осторожные шаги китайского регулятора по либерализации валютного контроля усиливают роль юаня и приближают мир если не к биполярной валютной системе, то к значительному снижению доминирования доллара», — подчеркнул Фетисов.

Говоря о росте доли юаня, он уточнил, что по расчетам Банка международных расчетов в апреле 2022 года среднедневной оборот торговли юанем вырос до $526 млрд — это на 85% выше аналогичного периода 2019 года.

«Это вывело китайскую валюту на пятое место по оборотам на международном валютном рынке после доллара, евро, йены и фунта стерлинга. Позади остались австралийский доллар, швейцарский франк и канадский доллар. Статистика BIS по растущей роли юаня в мире подтверждается статистикой SWIFT за сентябрь. Доля юаня в трансакциях SWIFT выросла до 2,44% с 2,31% месяцем ранее, что связано в первую очередь, с ростом доли юаня в расчетах с Россией», — добавил эксперт.

Фетисов выразил мнение, что с учетом траектории учетной ставки Федеральной резервной системы, пик которой можно ожидать в диапазоне 4,5–5%, снижение курса юаня, которое наблюдалось в 2022 году, в ближайшем будущем не повторится.

«Что касается прогноза, то долгосрочная нижняя граница колебаний составляет 6,26, верхняя — 7,18, соответственно, медианное значение находится в районе 6,72, что предполагает потенциал укрепления около 6%. Это при оптимистичном сценарии», — рассказал он.

В то же время при «жестком» сценария экономики КНР, который может последовать за глобальной рецессией, и в случае дальнейшей реализации политики «нулевой терпимости» Народный банк Китая может немного отпустить курс для стимулирования экспорта, заключил аналитик.

Ранее, 19 октября, финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев рассказал «Известиям», что курс юаня к рублю в 2023 году будет зависть также и от геополитики. Если ничего не изменится, то, возможно, в следующем году в РФ будет продолжать расти инфляция, тогда курс может вернуться в районе 12–15 рублей за юань, считает он.