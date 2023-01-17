Последний выход: в Москве простились с Инной Чуриковой

Инна Чурикова очень остро чувствовала комическое и трагическое одновременно. Ее можно смело назвать актрисой Достоевского. Такая рождается одна на сто миллионов — об этом и не только говорили коллеги и близкие народной артистки СССР во время церемонии прощания, которая состоялось в Москве 17 января. Ей стало плохо еще 4 января, ее доставили в Боткинскую больницу, а 14 января сердце актрисы остановилось. Легенде сцены и экрана было 79 лет. По желанию родных панихиду перенесли из «Ленкома», которому она отдала полвека жизни, в храм Христа Спасителя.

Первая актриса

На прощание с полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» в храм Христа Спасителя люди шли семьями. Поклонников актрисы на выходе из метро Кропоткинская можно было определить сразу: кто-то заботливо обернул цветы в крафтовую бумагу, кто-то шагал с корзиной белых роз или прятал две гвоздики под пальто. На улице — метель, но людей она не останавливала.

На входе в храм охрана просила освободить цветы от упаковки. Мешки для мусора быстро наполнялись бумагой и целлофаном. В общей очереди у гробу стояли и звезды, и зрители.

Последний выход Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Инна Чурикова стала первой актрисой, прощание с которой было организовано в храме Христа Спасителя. До этого здесь отпевали только Бориса Ельцина, Мстислава Ростроповича, Галину Вишневскую, Станислава Говорухина.

Самой первой в храме появилась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

— Я испытываю и горькие, и светлые чувства одновременно, — сказала она. — Я следила за ее творчеством, старалась не пропускать ни одного спектакля с ее участием. И, конечно, помню все наши встречи с ней до деталей, до мелочей. И я не забуду ее глаза. Там всё. Там глубина, там мудрость, там чистота, если требовалось — там сила, там ее женская красота и там ее неповторимость.

Гроб с телом установлен в центре. Перед гробом — любимый портрет Инны Чуриковой, точно такой же находится в фойе «Ленкома». Вокруг — ограждение и венки от Владимира Путина, Михаила Мишустина, патриарха Кирилла, ленкомовцев. К гробу ведет ковровая дорожка. В 11 часов на церемонию пришли родные и близкие. Сын Иван и супруг актрисы, режиссер Глеб Панфилов, были буквально черными от горя. Отпевание возглавлял архиерей Русской православной церкви, митрополит Каширский Феогност. Он начал с послания родным Инны Чуриковой от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Среди священнослужителей был замечен и сын народной артистки России Екатерины Васильевой — протоиерей Дмитрий Рощин.

На время службы проход был ограничен. По окончании митрополит пообщался с сыном и мужем актрисы. После Иван и Глеб Анатольевич подошли к гробу и опустились перед ним на колени. Они 10 минут прощались с любимой мамой и женой. За ними последовали все присутствующие. В ХХС были актеры: Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Надежда Михалкова, Анатолий Лобоцкий, Александра Ребенок, Алексей Вертков, Ольга Орлова, режиссеры Александр Адабашьян, Дмитрий Барщевский, Жора Крыжовников, генеральный директор канала «Культура» Сергей Шумаков, директор Театра Вахтангова Кирилл Крок, коллеги по «Ленкому» Андрей Соколов, Виктор Раков, Мария Мироновоа, Александра Захарова, Иван Агапов.

Последний выход Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на церемонии прощания с актрисой Инной Чуриковой в храме Христа Спасителя Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Продюсер Федор Попов работал с Инной Михайловной на двух картинах — «Курочка Ряба» Андрея Кончаловского и «Мать» Глеба Панфилова.

— Инну Чурикову в основном знают по ее знаковым картинам: «Начало», «В огне брода нет», «Барон Мюнхгаузен», а недавно я смотрел «Неуловимые мстители» и узнал ее в Белокурой Жози, которая танцует в одном из эпизодов фильма, — сказал Федор Попов «Известиям». — Она гениальна, актриса широкого диапазона. Конечно, в «Ленком» придут новые актрисы, даже очень хорошие, но такой, как она, не будет. Она особенная, исключительная, великая.

Больше чем актриса

Не могла не прийти проститься с Инной Михайловной и министр культуры России. Как призналась «Известиям» Ольга Любимова, с семьей актрисы она была знакома с детства.

— Я выросла за столом, где Инна Михайловна и Глеб Анатольевич вместе справляли очень важные для всех наших друзей даты, общие праздники, в том числе православные, — вспоминает глава ведомства. — Это старшее поколение любимейших великих ленкомовцев, потеря каждого из которых — это такая боль. Мы все немножко дети, когда уходит старшее поколение. Очень тягостное ощущение. Каждый раз, кажется, внутренне готовишься — и оказываешься абсолютно не готов к ситуации.

Последний выход Министр культуры РФ Ольга Любимова на церемонии прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой в храме Христа Спасителя в Москве Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Министр культуры объяснила «Известиям», почему прощание с народной артисткой СССР проходит в храме Христа Спасителя. Конечно, вся жизнь Инны Михайловны связана с великой сценой театра «Ленком», но, может быть, сейчас самое правильное — проститься в храме.

— Мы знаем, что это очень верующая семья, — сказала Ольга Любимова. — Думаю, что для них важнее гражданской панихиды было именно прощание в традициях Русской православной церкви. И мы все должны относиться к этому с уважением и пониманием.

Люди шли прощаться со своим детством, юностью, любовью. Для многих Чурикова была не просто кумиром. По признанию Михаила Горевого, благодаря Инне Михайловне он стал актером.

— Впервые я увидел Инну Чурикову в 14 лет, — признался Горевой. — Я попал в Ленком на спектакль «Тиль», в котором она блистала. И окончательно решил связать свою судьбу с этой профессией. Я так счастлив, что смог ей рассказать об этом. А спустя много лет, в 2017 году, мы выходили с Инной Чуриковой в одном спектакле «Аудиенция», который поставил ее супруг. Я исполнял роль Черчилля, а она — 26-летней королевы Елизаветы . Когда она впервые выбежала ко мне навстречу, я был поражен. Инна Чурикова — больше чем актриса.

Девчонка-хулиганка

Про диапазон актрисы можно судить по ее ролям. Она могла быть и Марфушенькой-душенькой, и Жанной Д’Арк, и королевой Елизаветой. Зрители полюбили Инну Михайловну за творческую смелость. Она не боялась быть смешной и нелепой, как в «Ширли-мырли». Режиссер Жора Крыжовников мечтал о работе с Чуриковой и счастлив, что она дала согласие сняться в его картине «Самый лучший день», где сыграла мать выпивохи полицейского в исполнении Дмитрия Нагиева.

Последний выход Муж Инны Чуриковой, режиссер Глеб Панфилов, и сын Инны Чуриковой, актер Иван Панфилов (в центре), на церемонии прощания с актрисой Инной Чуриковой в храме Христа Спасителя Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Она всегда была готова к работе, — рассказал «Известиям» Жора Крыжовников. — Не могу забыть, как мы с ней репетировали в больнице. Она туда попала из-за проблем с сердцем. Она вызвала меня к себе. Прихожу, у нее врач. Он стоит и говорит, как ей надо себя вести, как быть осторожной, а я сижу с текстами для актрисы. Только он ушел, и Инна Михайловна тут же скомандовала, что начинаем репетицию.

Этот фанатизм, профессионализм, которого больше нет, подчеркнул постановщик.

— А потом на съемках уже она поразила меня своим умением удивляться и сохранять молодость, — вспоминает режиссер. — Как-то снимали сцену на бензоколонке, все уже устали, замучились, а она зашла в здание заправки, увидела внутри магазин. «Что это?» — спрашивала она. «Стульчик для рыбалки». — «А это что?» — «Это термос». — «Сколько же всего интересного!» — искренне изумлялась Инна Михайловна. Она была девчонка-хулиганка, с таким веселым глазом. Я счастлив, что получил часть ее огня, который она несла в себе всю жизнь.

Крыжовников уверен, что Инна Чурикова очень остро чувствовала комическое и трагическое одновременно. Ее можно смело назвать актрисой Достоевского. Такая рождается одна на сто миллионов. Многие подмечали, что Чурикова была невероятно добрым, отзывчивым человеком. Она умела радоваться успехам других, интересовалась не только коллегами по цеху, но и музыкантами, спортсменами. Она умела влюбляться в других людей.

Одним из любимых партнером по сцене Инны Чуриковой был Николай Караченцов. Семья артиста тоже пришла на прощание в ХХС. Вдова Николая Петровича Людмила Поргина не могла сдержать слез.

— Мы дружили семьями, — рассказала она. — Когда Марк Захаров решил ставить «Тиль», к нам в «Ленком» пришла Инна Чурикова. Она стала любимой партнершей Коли. Мы подружились, ходили в гости друг к другу, слушали по ночам Моцарта, а соседи стучали нам по батарее. Было такое единение. Мы даже родили в один год и в один месяц своих детей. Ванечка и мой Андрюшенька потом поступили в МГИМО на международное право и окончили институт вместе. Иннуся помогала всем, кому нужна была помощь. «Сейчас позвоню в больницу, сейчас, всё устрою». И зная это, к ней часто обращались.

Последний выход Портрет актрисы Инны Чуриковой на церемонии прощания с ней в храме Христа Спасителя Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

А актер Владимир Еремин, вытирая слезы, переживал за здоровье супруга Инны Михайловны.

— Панфилов и Чурикова — это союз двух великих творцов, который не имеет аналогов, — сказал заслуженный артист России. — У меня такое ощущение, что у Инны и Глеба одна кровеносная, одна нервная система на двоих. Мне сейчас страшно подумать, как Глеб Анатольевич переживет эту трагедию. Слава Богу, что рядом друзья. С Божьей помощью он пройдет через это испытание.